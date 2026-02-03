Alle News und Ereignisse zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien im Überblick. Vom 6. bis 22. Februar wird in Mailand und Cortina d'Ampezzo um Medaillen gekämpft. Alle Informationen zu Olympia hier. Hier findet ihr alle News und aktuelle Geschehnisse rund um die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien. Vom 6. bis 22. Februar 2026 kämpfen die Olympia-Stars in Mailand und Cortina d’Ampezzo um die Medaillen.

Die Wettbewerbe finden dabei an mehreren traditionsreichen Wintersportorten statt und bieten eine beeindruckende Kulisse zwischen Alpen, Dolomiten und italienischen Metropolen. ran gibt die wichtigsten Informationen rund um Olympia im Ticker.

+++ 5. Februar, 23:11 Uhr: Kombiniererin Armbruster sauer wegen Olympia-Ausschluss +++ Nathalie Armbruster hat kurz vor Beginn der Olympischen Spiele erneut das Fehlen der Nordischen Kombiniererinnen beklagt. "Es ist sehr, sehr schmerzhaft zu sehen, wie alle anderen nach Italien fahren. Ich dagegen sitze zu Hause und muss mir die Wettkämpfe am Fernseher anschauen. Das tut enorm weh", sagte die dreimalige WM-Zweite. Die Kombination ist die einzige Sportart bei den am Freitag beginnenden Winterspielen, bei denen keine Frauen zugelassen sind. "Das ist ungerecht. Und ich muss leider sagen, dass man vom IOC so gar nichts hört. Das macht das Ganze schwierig, weil man sich fragt: Was wollt ihr denn eigentlich von uns? Was noch?", sagte die 20-Jährige. Das Internationale Olympische Komitee hatte zuletzt das starke Leistungsgefälle bei den Frauen bemängelt - nur wenige Nationen, allen voran Deutschland und Norwegen, mischen konstant in der Weltspitze mit. Der Skiweltverband FIS hält dagegen, dass die Zahlen bei den teilnehmenden Athletinnen und Athleten sowie Nationen seit Jahren steigen. Armbruster hat sogar nachgezählt. "Ich habe mir die Mühe gemacht und nachgeschaut: Im Sommer und Winter waren zehn verschiedene Athletinnen auf dem Podium - aus sieben Nationen von drei Kontinenten. Wenn das nicht eine Vielfalt ist, dann weiß ich es auch nicht", sagte die Gewinnerin des Gesamtweltcups.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 5. Februar, 19:00 Uhr: Blutiger Trainingssturz bei Österreicher Hemetsberger +++ Am Donnerstag kam es beim zweiten Training der Abfahrer in Bormio zu einem Schreckmoment um den Österreicher Daniel Hemetsberger. Der 34-Jährige stürzte auf der Stelvio schwer und blutete anschließend heftig aus der Nase. "Es geht mir relativ gut. Ich war Gott sei Dank nicht ohnmächtig und habe den ganzen Sturz live miterlebt. Ich weiß auch noch alles. Das ist einmal gut, weil mich hat es doch ziemlich auf die Birne gehauen", sagte Hemetsberger anschließend im "ORF".

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Obwohl der Abfahrer über leichte Knieschmerzen klagte, soll seinem Olympiastart wohl dennoch nichts im Wege stehen. "Durch diesen heftigen Einschlag spürt er den ein oder anderen Teil seines Bewegungsapparats. Er wird physiotherapeutisch behandelt, braucht ein bisschen Ruhe, aber aus aktueller Sicht spricht nichts gegen seinen Start am Samstag", sagte ÖSV-Teamarzt Lukas Negrin. An die Stelvio hat Hemetsberger ohnehin schon schlechte Erinnerungen. 2018 riss er sich beim Super-G in Bormio das Kreuzband, Innenband und den Meniskus.

+++ 5. Februar, 15:25 Uhr: Norovirus! Eishockey-Topduell bei Olympia verlegt +++ Bei den Olympischen Winterspielen ist das erste Topduell des Eishockey-Turniers der Frauen kurzfristig abgesetzt worden. Weil das Norovirus einen Großteil dea finnischen Teams erwischt hat, hat das IOC das für Donnerstagabend (21.10 Uhr) geplante Spiel der Weltranglistendritten gegen die Weltranglistenersten aus Kanada auf den 12. Februar (14.30 Uhr) verlegt. "Dies war eine notwendige Entscheidung, die den Geist der Olympischen Spiele und die Integrität des Wettbewerbs widerspiegelt", teilte das IOC am Donnerstag mit. Wie Finnlands Verband mitteilte, seien nur acht Feldspielerinnen und zwei Torhüterinnen einsatzbereit gewesen, die restlichen 13 Spielerinnen seien von der Durchfallerkrankung betroffen. Hätte Finnland nicht antreten können, wäre Kanada kampflos zum 1:0-Sieger erklärt worden. Finnland hatte 2022 in Peking Bronze geholt, für Kanada gab es damals den fünften Olympiasieg beim siebten Frauenturnier. Beide Mannschaften treten in Mailand in der Top-Gruppe A an und treffen damit zunächst nicht auf die deutschen Frauen.

+++ 4. Februar, 21:12 Uhr: Elfjähriger wegen fehlenden Olympia-Tickets aus Bus geworfen +++ Ein Zwischenfall mit einem Elfjährigen hat rund um die Olympischen Spiele in ganz Italien für Empörung gesorgt. Der Junge wollte in der vergangenen Woche in der Region um Cortina d'Ampezzo mit dem Bus von der Schule nach Hause fahren, wurde vom Busfahrer jedoch aus dem Fahrzeug geworfen, weil das Kind statt eines Olympia-Busfahrscheins nur ein normales Ticket bei sich trug. Hintergrund: Der Betreiber hatte anlässlich der Winterspiele auf ein neues System umgestellt, gültig sind seither nur noch Tickets zum Olympia-Fahrpreis von zehn Euro. Der Fahrschein des Kindes war jedoch nur 2,50 Euro wert. Da der Schüler kein Handy bei sich trug, um seine Eltern zu informieren, musste er den sechs Kilometer langen Heimweg bei eisigen Temperaturen zu Fuß zurücklegen. Die Familie des Kindes hat mittlerweile Anzeige wegen Kindesaussetzung gegen das Verkehrsunternehmen Dolomiti Bus und den Fahrer erstattet. Wie die Großmutter des Jungen, die selbst Anwältin ist, erklärte, sei er "in Tränen, verängstigt und ausgekühlt" nach Hause gekommen. Das Busunternehmen teilte mit, man sei erleichtert, dass das Kind unbeschadet angekommen ist. Der Fahrer wurde suspendiert. Zudem würden die Tarife wieder angepasst, um ähnliche Situationen für Anwohner und Schüler künftig zu vermeiden. Für den Jungen gab es zudem noch eine positive Überraschung: Die Stiftung Milano-Cortina 2026 bot ihm eine Rolle bei der Olympia-Eröffnungszeremonie an, die die Familie offenbar mit Begeisterung angenommen hat. Auch interessant: Olympia 2026: Curler schimpfen über olympisches Eis - "beschissen"

+++ 4. Februar, 18:59 Uhr: Vonn im Wartestand - Alpin-Training am Donnerstag abgesagt +++ Skistar Lindsey Vonn muss vor dem Start der Olympischen Winterspiele in Italien länger als erhofft auf einen Härtetest für ihr lädiertes Knie warten. Das für Donnerstagvormittag geplante Training wurde "aufgrund des anhaltenden Schneefalls und der Wettervorhersage" abgesagt. Das teilten die Organisatoren mit. In Cortina sollten vor dem ersten Frauen-Rennen am Sonntag insgesamt drei Abfahrtstrainings stattfinden. Überraschend kam der Schritt für die Athletinnen am Mittwoch nicht mehr. "Angesichts des Wetters rechne ich in den nächsten Tagen mit Verzögerungen oder Änderungen", hatte die Neuseeländerin Alice Robinson kurz vor der Absage der Trainingseinheit gesagt: "Ich glaube, jeder hier hat das schon oft erlebt, wenn man sich den Schnee nur ansieht. Aber ich bin mir sicher, dass es am Tag des Rennens gut sein wird." Vonn hatte bei einem Sturz bei der Weltcup-Abfahrt am vergangenen Freitag in Crans-Montana einen Kreuzbandriss im rechten Knie und Knochenprellungen erlitten. Auch ihr Meniskus ist lädiert. Die 41-Jährige will ihren Olympia-Traum aber nicht aufgeben. Vonn will in Cortina, wo sie im Weltcup Rekordsiegerin ist, ihr famoses Comeback mit ihrer zweiten Goldmedaille bei einer Olympia-Abfahrt nach 2010 krönen. In Crans-Montana hatte sie bei kniffligen Verhältnissen nach dem Sprung ins "Fuchsloch" das Gleichgewicht verloren. Sie geriet in Rückenlage und schlug schließlich im Fangnetz ein.

+++ 4. Februar, 10:57 Uhr: IOC verbietet deutscher Athletin Schlittschuhe - zu politisch? +++ Die deutsche Eisschnellläuferin Josephine Schlörb darf ihre bevorzugten Schlittschuhe nicht bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina tragen. Das IOC sprach ein Verbot aus und berief sich dabei auf Regel 50 der Olympischen Charta. Diese besagt, dass politische Botschaften bei den Wettkämpfen "ausnahmslos unerwünscht" seien. Das bestätigte die 22-Jährige im Gespräch mit der "Sächsischen Zeitung". Die Entscheidung ist nicht unbedingt nachvollziehbar: "Auf meinem alten Maßschuh hatte ich relativ viele Statements aufgedruckt. Zum Beispiel: Hass ist keine Meinung. Diskriminierung ist ein Verbrechen", so Schlörbs. Eigentlich Botschaften die sich mit dem Olympischen Gedanken decken. "Es muss komplett frei von politischen Gedanken sein", erklärt Schlörb: "Du darfst drumherum alles machen, alles tragen, alles sagen - aber beim Wettkampf selbst darfst du keine politischen Statements bringen", erklärte die Eisschnellläuferin. Schörb musste das Design entsprechend anpassen. Letztlich wurde zumindest das Wort "Respekt" auf den Schuhen zugelassen. Auch interessant: Olympia 2026: Das sind die Medaillenchancen der deutschen Stars bei den Winterspielen

+++ 3. Februar, 10:57 Uhr: Skisprung-Stars bestohlen +++ Beim Weltcup in Willingen wurden Norwegens Skisprung-Stars bestohlen. Helme und weiteres Equipment wurden entwendet. Die genaue Höhe des Schadens konnten zunächst nicht gemacht werden. Die Ermittlungen laufen. "Eine Menge Ausrüstung ist weg. Sie haben keine Ski und Stiefel mitgenommen. Aber Helme, Jacken, Mützen, Handschuhe und Brillen sind weg", so der norwegische Sportdirektor Jan-Erik Aalbu. Aus der Garderobe sollen offenbar die Helme von Johann Andre Forfang und Halvor Egner Granerud gestohlen worden sein, wie Videoaufnahmen zeigen würden.

+++ 3. Februar, 07:27 Uhr: Draisaitls Ziel: "Fliegen da hin, um eine Medaille zu holen" +++ Leon Draisaitl hat bei seinen ersten Olympischen Winterspielen Großes vor. "Natürlich fliegen wir da hin, um eine Medaille zu holen", sagte der deutsche Stürmerstar der Edmonton Oilers in einer Medienrunde. Dem Kölner ist aber auch bewusst, "wie schwer das ist, wo wir mit dem deutschen Eishockey stehen und dass wir nicht in der Favoritenrolle sind". Der Weg zu Edelmetall sei lang, Deutschland brauche "vielleicht ein kleines Wunder", sagte Draisaitl, der im Alter von 30 Jahren sein Debüt bei Winterspielen geben wird. Draisaitl, in der NHL bereits bester Torjäger, bester Scorer, wertvollster Spieler und zuletzt zwei Mal nacheinander im Finale um den Stanley Cup, unterstrich seine Ambitionen. "Als Sportler gehst du in ein Turnier rein, um das Turnier zu gewinnen", erklärte der Angreifer. Noch liegen zwei Spiele in der NHL zwischen Draisaitl und dem "Highlight" Olympia. Dieses schwebt ihm aber schon lange im Kopf herum. "Ich merke selbst, wie ich tagtäglich daran denke und mich total darauf freue, es mitzuerleben und mit den Jungs so schnell wie möglich zusammenzufinden. Es ist ein schönes Gefühl", sagte Draisaitl. Dem Torjäger könnte sogar die große Ehre zuteil werden, bei der Eröffnungsfeier die deutsche Fahne zu tragen. Draisaitl ist einer der drei Kandidaten. "Es ist etwas ganz Besonderes", sagte er, "schauen wir mal, wer es wird. Die andere Athleten sind überragend. Es gibt keine falsche Wahl." Erstmals seit 2014 erhielten die besten Spieler der Welt aus der NHL wieder die Freigabe für eine Teilnahme. Deutschland startet in Mailand am 12. Februar gegen Dänemark in die Spiele.

