Am Donnerstag, 19. Februar, gibt es auf der Olympischen Wintersport-Bühne eine Premiere. Zum ersten Mal wird in Italien Ski Mountaineering als olympische Sportart ausgetragen. Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina kommt es am 19. Februar zu einer Premiere. Erstmals in der Geschichte der Olympischen Winterspiele werden Wettbewerbe im Ski Mountaineering ausgetragen. Ski Mountaineering, auf Deutsch Skibergsteigen, "kombiniert Ausdauer und Technik des Langlaufs, präzise Wechsel der Wettkampfmodi wie im Biathlon und die taktische Dynamik des Skicross", wie es auf der offiziellen Olympia-Homepage "olympics.com" heißt. Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen Skibergsteigen ist die Wettkampfform des Skitourengehens. Die ersten offiziellen Weltcups fanden 2004 statt; 2002 bereits wurde die erste Weltmeisterschaft ausgetragen. Bei der olympischen Premiere auf der Pista Stelvio in Bormio werden Medaillen in zwei Disziplinen vergeben. Im Sprint müssen Männer wie Frauen eine Runde über zweieinhalb bis dreieinhalb Minuten und etwa 70 Höhenmeter bewältigen.

Ski Mountaineering: So funktioniert der Modus Nach dem Start wartet ein Parcours in Diamantform, danach werden die Skier auf den Rücken geschnallt, die Tragepassage bergauf müssen die Athleten zu Fuß meistern. Es folgt der Wechsel zurück auf Ski, den Abschluss bildet dann eine Abfahrt im Riesenslalom-Stil. In den sogenannten Heats treten sechs Athletinnen oder Athleten gleichzeitig gegeneinander an.

Im Mixed-Relay bilden je eine Sportlerin und ein Sportler einer Nation ein Team. Beide müssen je zwei Runden absolvieren, wobei eine Runde mit sechs bis acht Minuten deutlich länger dauert als im Sprint. Die Frauen beginnen und übergeben an die Männer, danach wird erneut gewechselt.

Ski Mountaineering: Steigfelle werden wichtig Um wertvolle Sekunden geht es beim Auf- und Abziehen der Steigfelle. In den Wechselzonen werden diese vor einer Abfahrt möglichst schnell vom Ski entfernt, vor einem Aufstieg müssen sie wieder am Ski befestigt werden. Verlorene oder falsch verstaute Felle können zu Zeitstrafen führen. "Skimo kombiniert diese Fähigkeiten mit der ursprünglichsten Fortbewegung im winterlichen alpinen Raum – und setzt sie zugleich modern und zuschauerfreundlich um", sagte Hermann Gruber, sportlicher Leiter des SkimoTeamGermany zu "olympics.com".

Die verwendeten Rennski sind mit knapp 800 g Gewicht deutlich leichter als herkömmliche Tourenski, die oftmals rund 1,5 kg pro Ski wiegen.

Olympia-Zeitplan im Ski-Bergsteigen 19. Februar 2026 Ab 9:50 Uhr: Sprint der Frauen - Qualifikation

Ab 10:30 Uhr: Sprint der Männer - Qualifikation

Ab 12:55 Uhr: Sprint der Frauen - Halbfinale

Ab 13:25 Uhr: Sprint der Männer - Halbfinale

Ab 13:55 Uhr: Sprint der Frauen - Finale

Ab 14:15 Uhr: Sprint der Männer - Finale

