olympia 2026 in Mailand und Cortina

Ski Mountaineering bei Olympia 2026 feiert Premiere: Modus, Zeitplan, TV-Übertragung und mehr

  • Veröffentlicht: 18.02.2026
  • 18:59 Uhr
  • ran.de/SID
© IMAGO/GEPA pictures

Am Donnerstag, 19. Februar, gibt es auf der Olympischen Wintersport-Bühne eine Premiere. Zum ersten Mal wird in Italien Ski Mountaineering als olympische Sportart ausgetragen.

Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina kommt es am 19. Februar zu einer Premiere. Erstmals in der Geschichte der Olympischen Winterspiele werden Wettbewerbe im Ski Mountaineering ausgetragen.

Ski Mountaineering, auf Deutsch Skibergsteigen, "kombiniert Ausdauer und Technik des Langlaufs, präzise Wechsel der Wettkampfmodi wie im Biathlon und die taktische Dynamik des Skicross", wie es auf der offiziellen Olympia-Homepage "olympics.com" heißt.

Skibergsteigen ist die Wettkampfform des Skitourengehens. Die ersten offiziellen Weltcups fanden 2004 statt; 2002 bereits wurde die erste Weltmeisterschaft ausgetragen. Bei der olympischen Premiere auf der Pista Stelvio in Bormio werden Medaillen in zwei Disziplinen vergeben.

Im Sprint müssen Männer wie Frauen eine Runde über zweieinhalb bis dreieinhalb Minuten und etwa 70 Höhenmeter bewältigen.

Ski Mountaineering: So funktioniert der Modus

Nach dem Start wartet ein Parcours in Diamantform, danach werden die Skier auf den Rücken geschnallt, die Tragepassage bergauf müssen die Athleten zu Fuß meistern. Es folgt der Wechsel zurück auf Ski, den Abschluss bildet dann eine Abfahrt im Riesenslalom-Stil. In den sogenannten Heats treten sechs Athletinnen oder Athleten gleichzeitig gegeneinander an.

Im Mixed-Relay bilden je eine Sportlerin und ein Sportler einer Nation ein Team. Beide müssen je zwei Runden absolvieren, wobei eine Runde mit sechs bis acht Minuten deutlich länger dauert als im Sprint. Die Frauen beginnen und übergeben an die Männer, danach wird erneut gewechselt.

Ski Mountaineering: Steigfelle werden wichtig

Um wertvolle Sekunden geht es beim Auf- und Abziehen der Steigfelle. In den Wechselzonen werden diese vor einer Abfahrt möglichst schnell vom Ski entfernt, vor einem Aufstieg müssen sie wieder am Ski befestigt werden. Verlorene oder falsch verstaute Felle können zu Zeitstrafen führen.

"Skimo kombiniert diese Fähigkeiten mit der ursprünglichsten Fortbewegung im winterlichen alpinen Raum – und setzt sie zugleich modern und zuschauerfreundlich um", sagte Hermann Gruber, sportlicher Leiter des SkimoTeamGermany zu "olympics.com".

Die verwendeten Rennski sind mit knapp 800 g Gewicht deutlich leichter als herkömmliche Tourenski, die oftmals rund 1,5 kg pro Ski wiegen.

Olympia-Zeitplan im Ski-Bergsteigen

19. Februar 2026

  • Ab 9:50 Uhr: Sprint der Frauen - Qualifikation
  • Ab 10:30 Uhr: Sprint der Männer - Qualifikation
  • Ab 12:55 Uhr: Sprint der Frauen - Halbfinale
  • Ab 13:25 Uhr: Sprint der Männer - Halbfinale
  • Ab 13:55 Uhr: Sprint der Frauen - Finale
  • Ab 14:15 Uhr: Sprint der Männer - Finale
Wer überträgt Ski Mountaineerring bei Olympia?

Wer alle Sessions beim Ski Mountaineerring live verfolgen will, wird im Livestream bei ZDF, ARD und Eurosport fündig.

Im Free-TV wird voraussichtlich nur die Entscheidung live übertragen. Besonderer Fokus dürfte dabei auch auf der einzigen deutschen Starterin liegen:  Tatjana Paller, die ursprünglich mal eine Profi-Karriere im Radsport anstrebte. Die Starnbergerin darf sich realistische Hoffnungen auf eine Medaille machen. Im Gesamtweltcup liegt sie auf Platz sechs. Die Favoritinnen kommen aus Frankreich und Italien.

