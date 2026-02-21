Franziska Preuß verpasst in ihrem letzten Karriere-Rennen die krönende Medaille. Dennoch gibt es große Emotionen.

Franziska Preuß ließ ihre erfolgreiche Karriere mit einem breiten Lächeln austrudeln, winkte schon weit vor der Ziellinie ins Publikum. Während Freunde und Familie auf der Tribüne Schilder mit der Aufschrift "Danke Franzi" hochhielten, stellten sich Teamkolleginnen und Konkurrentinnen im zarten Flockenwirbel zum Spalier bereit. Mit Deutschland-Fahne drehte die Gesamtweltcupsiegerin Hand in Hand mit der ebenfalls zurücktretenden Dorothea Wierer vor der Tribüne eine kleine Ehrenrunde und gönnte sich einen Schluck aus der Sektflasche.

"Bei Olympia die Karriere zu beenden, ist was Spezielles. Gemeinsam mit der Doro war es ein super Abschluss", sagte Preuß in der "ARD". Der unerfüllte Traum von der olympischen Einzelmedaille blieb am Tag der großen Emotionen eine Randnotiz. Trotz Rang 28 im Massenstart mit mehr als dreieinhalb Minuten Rückstand stand Deutschlands Sportlerin des Jahres beim gefühlten Heimspiel in Antholz im Mittelpunkt, bekam sogar eine Krone aufgesetzt. In den Armen der Liebsten kullerten Tränen. "Eigentlich wollte ich nicht mehr weinen, aber da war es zu spät", sagte sie mit breitem Grinsen.

Preuß sei "sehr glücklich" mit ihrer Entscheidung, sagte ihr Lebensgefährte Simon Schempp vor dem Start in der "ARD": "Sie hat alles erlebt in ihrer Karriere, es war eine Achterbahnfahrt. Die war es auch hier in Antholz, es war schwer." Dies setzte sich auch bei ihrem "Last Dance" fort. Bereits im ersten Schießen leistete sich die beste deutsche Biathletin eine Strafrunde, spätestens mit ihrem zweiten Fehler beim zweiten Schießen waren die Medaillenränge bereits außer Reichweite.

Als ihr im ersten Stehendanschlag schließlich noch vier weitere Fehlschüsse unterliefen, ließ sie es etwas ruhiger angehen und genoss die letzten Meter ihrer erfolgreichen Laufbahn. Der letzte Schuss der Karriere war ein Treffer. "Nach dem ersten Fehler habe ich es relativ gelassen gesehen", sagte Preuß: "Es war egal, was rauskommt. Ich wollte einfach nochmal alles aufsaugen - und das ist mir gelungen."