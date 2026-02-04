Olympia 2026 live: Heute - Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse am 8. Februar

Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 8. Februar 2026, statt.

Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.

Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute am 8. Februar auf dem Programm:

11:30 Uhr: Ski Alpin, Abfahrt Frauen

12:30 Uhr: Skilanglauf - Skiathlon Männer

14:26 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, kleines Finale

14:29 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, Finale

14:36 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, kleines Finale

14:39 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, Finale

16:00 Uhr: Eisschnelllauf - 5000 Meter Männer

18:31 Uhr: Rodeln, Einzeln Männer - 4. Lauf

21:55 Uhr: Eiskunstlauf Mixed Team Kür Männer