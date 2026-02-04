Olympia 2026 live auf joyn
Olympia 2026 live: Heute - Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse am 8. Februar
- Aktualisiert: 07.02.2026
- 22:11 Uhr
Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 8. Februar 2026, statt.
Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.
Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.
Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute am 8. Februar auf dem Programm:
11:30 Uhr: Ski Alpin, Abfahrt Frauen
12:30 Uhr: Skilanglauf - Skiathlon Männer
14:26 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, kleines Finale
14:29 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, Finale
14:36 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, kleines Finale
14:39 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, Finale
16:00 Uhr: Eisschnelllauf - 5000 Meter Männer
18:31 Uhr: Rodeln, Einzeln Männer - 4. Lauf
21:55 Uhr: Eiskunstlauf Mixed Team Kür Männer
Olympia live - Die Wettbewerbe am 8. Februar 2026
09:00 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS Qualifikation, Heat 1
09:30 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS Qualifikation, Heat 1
10:00 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS Qualifikation, Heat 12
10:05 Uhr: Curling Mixed - Südkorea vs. Estland
10:05 Uhr: Curling Mixed - Norwegen vs. Tschechien
10:30 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS Qualifikation, Heat 2
11:30 Uhr: Ski Alpin, Abfahrt Frauen - Medaillenentscheidung
12:30 Uhr: Skilanglauf - Skiathlon Männer - Medaillenentscheidung
13:00 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, Achtelfinale
13:24 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, Achtelfinale
13:48 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, Viertelfinale
14:00 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, Viertelfinale
14:05 Uhr: Biathlon Mixed Staffel
14:06 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, Viertelfinale
14:12 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, Halbfinale
14:19 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, Männer
14:26 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, kleines Finale - Medaillenentscheidung
14:29 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, Finale - Medaillenentscheidung
14:35 Uhr: Curling Mixed - Italien vs. Tschechien
14:35 Uhr: Curling Mixed - USA vs. Estland
14:35 Uhr: Curling Mixed - Großbritannien vs. Schweiz
14:35 Uhr: Curling Mixed - Kanada vs. Schweden
14:36 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, kleines Finale - Medaillenentscheidung
14:39 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, Finale - Medaillenentscheidung
16:00 Uhr: Eisschnelllauf - 5000 Meter Männer - Medaillenentscheidung
16:40 Uhr: Eishockey Frauen - Frankreich vs. Schweden
17:00 Uhr: Rodeln, Einzeln Männer - 3. Lauf
18:31 Uhr: Rodeln, Einzeln Männer - 4. Lauf - Medaillenentscheidung
19:05 Uhr: Curling Mixed - Kanada vs. Südkorea
19:05 Uhr: Curling Mixed - Schweiz vs. Norwegen
19:05 Uhr: Curling Mixed - USA vs. Schweden
19:05 Uhr: Curling Mixed - Italien vs. Großbritannien
19:30 Uhr: Eiskunstlauf, Mixed, Team, Kür Paarlauf
19:30 Uhr: Snowboard Big-Air Qualifikation Frauen, 1. Lauf
20:15 Uhr: Snowboard Big-Air Qualifikation Frauen, 2. Lauf
20:45 Uhr: Eiskunstlauf Mixed, Team, Kür Frauen
21:00 Uhr: Snowboard Big Air, Qualifikation Frauen, 3. Lauf
21:10 Uhr: Eishockey Frauen - Tschechien vs. Finnland
21:55 Uhr: Eiskunstlauf Mixed Team Kür Männer - Medaillenentscheidung
Olympia live - Die Wettbewerbe am 9. Februar 2026
10:05 Uhr: Curling Mixed - Tschechien vs. Estland
10:05 Uhr: Curling Mixed - Norwegen vs. Südkorea
10:05 Uhr: Curling Mixed - Italien vs. USA
10:05 Uhr: Curling Mixed - Schweiz vs. Kanada
10:30 Uhr: Ski Alpin - Team-Kombination Abfahrt (Männer)
12:10 Uhr: Eishockey Frauen - Japan vs. Italien
12:30 Uhr: Ski Freestyle - Slopestyle Finale, Frauen - Medaillenentscheidung
14:00 Uhr: Ski Alpin - Team-Kombination Slalom (Männer) - Medaillenentscheidung
16:40 Uhr: Eishockey Frauen - Deutschland vs. Frankreich
17:00 Uhr: Rodlen, Frauen Einzeln, 1. Lauf
17:30 Uhr: Eisschnellauf - 1000 Meter Frauen - Medaillenentscheidung
18:05 Uhr: Halbfinals
18:32 Uhr: Rodlen, Frauen Einzeln, 2. Lauf
19:00 Uhr: Skispringen Männer, Normalchance - 1. Durchgang
19:20 Uhr: Eiskunstlauf - Eistanz, Rhythmustanz
19:30 Uhr: Snowboard, Big Air, Finale, 1. Lauf
19:53 Uhr: Snowboard, Big Air, Finale, 2. Lauf
20:12 Uhr: Skispringen Männer, Normalchance - 1. Durchgang - Medaillenentscheidung
20:17 Uhr: Snowboard, Big Air, Finale, 3. Lauf - Medaillenentscheidung
20:40 Uhr: Eishockey Frauen - Schweiz vs. USA
21:10 Uhr: Eishockey Frauen - Kanada vs. Tschechien
Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?
In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung, zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ARD-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ZDF-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im Eurosport-Stream
Wer tatsächlich alles in voller Länge sehen will, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.
Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.
