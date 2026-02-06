- Anzeige -
Winterspiele kostenlos auf Joyn streamen!

Olympia live am 8. Februar: Der Tag im Liveticker - Drei deutsche Goldchancen - Vonn vor Wunder?

  • Aktualisiert: 08.02.2026
  • 08:19 Uhr
  • ran.de
© Newscom / Yonhap News

Olympia 2026 in Mailand und Cortina läuft! Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange!

Täglich kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen in 16 Sportarten mit insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.

Hier verpasst ihr keinen Moment: In unserem Olympia-Liveticker laufen alle Top-Ereignisse des Tages live und in Echtzeit.

Die Entscheidungen am Sonntag in der Übersicht:

11:30 Uhr: Ski Alpin, Abfahrt Frauen
12:30 Uhr: Skilanglauf - Skiathlon Männer
14:26 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, kleines Finale
14:29 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, Finale
14:36 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, kleines Finale
14:39 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, Finale
16:00 Uhr: Eisschnelllauf - 5000 Meter Männer
18:31 Uhr: Rodeln, Einzeln Männer - 4. Lauf
21:55 Uhr: Eiskunstlauf Mixed Team Kür Männer

Olympia 2026 live: Aktueller Liveticker – alle Highlights heute im Überblick

Snowboard (F): Deutsche Fahrerinnen mit guten Chancen aufs Weiterkommen
09:14
Direkt im ersten Lauf hängt die Tschechin Zuzana Maderova die Messlatte richtig hoch: Mit einer Zeit von 45.38s, die es zu schlagen gilt in den kommenden Läufen hat sie hier schon früh gute Karten in die Ausscheidungsläufe einzuziehen. Auch für die Deutschen Ramona Hofmeister und Cheyenne Loch verlief der Einsatz nach Maß, nach sieben Paarungen haben sie die viert- bzw. fünftbeste Zeit auf ihrer Farbe inne.
Snowboard (F): Auftakt in die Qualifikationsrunde
09:05
Den Auftakt heute macht der Parallel-Riesenslalom: Mit dem Snowboard gilt es für die Teilnehmer  die 32 Tore auf 635m Strecke immer an der jeweils kurzen Stange zu umfahren. Dabei gibt es einen blauen und einen roten Kurs, die nebeneinander verloren. Im direkten Eins-gegen-Eins-Duell geht es von Beginn an im K.o.-Modus los, der Sieger des ersten Duells nimmt die Zeit auf seiner Farbe mit, startet in der nächsten Runde dann auf der anderen Pistenseite.
Auch die zweite Tageshälfte hält viele Entscheidungen bereit
08:52
Den ganzen Tag über verteilt sind weitere Curling-Spiele, im Vorrundenmodus Jeder gegen Jeden steht das Duo aus Großbritannien schon mit einem Bein im Halbfinale, dahinter ist das Rennen um die vermeintlich verbleibenden Tickets allerdings noch komplett offen. Am Nachmittag steigen dann die Herren im Eisschnelllauf über 5000 Meter mit ins Geschehen ein, dabei ist Team D mit Gabriel Gross, Fridtjof Petzold und Felix May gleich drei Mal vertreten. Neben Medaillenentscheidungen im Rennrodeln bildet dann der Kür-Einzellauf im Teamwettbewerb beim Eiskunstlauf den Abschied eines voll gepackten Tages.
Auftakt in den nächsten vollen Wettkampftag
08:46
Guten Morgen, es steht der nächste randvolle Olympia-Tag in den Startlöchern: Es stehen heute zahlreiche Medaillenentscheidungen auf dem Plan. Dabei ist der Vormittag vor allem vom Snowboard Parallel-Riesenslalom geprägt: Über die Qualifikation geht es hier im K.o.-Modus weiter bis ins Finale, wo schließlich das Edelmetall vergeben wird. Ein weiteres Highlight dürfte heute die Abfahrt der Frauen in Tofane sein: Mit Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann hat das deutsche Team hier gleich zwei starke Athletinnen am Start, die sich durchaus berechtigte Hoffnungen auf das Podium machen dürfen. Ein Auge gilt es dabei auch auf Altmeisterin Lindsey Vonn zu werfen, die sich auch von einem Kreuzbandriss nicht ausbremsen ließ und dennoch heute um eine Medaille mitfahren will. Abgerundet wird die erste Tageshälfte dann vom Skitahlon über 20km.
Herzlich willkommen
Bei den XXV. Olympischen Winterspielen werden heute in sechs Wettbewerben Medaillen verteilt. Den Auftakt macht dabei im Alpin-Bereich die Abfahrt der Frauen, gefolgt von Langlauf (M), Biathlon-Verfolgung (F), Eisschnelllauf (M), Rodeln-Einer (M) sowie dem Eiskunstlauf-Team-Event am Abend.
Olympische Winterspiele

Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen

Hier im kostenfreien Eurosport-Stream auf Joyn

Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Olympische Winterspiele live und kostenlos auf Joyn streamen

Zahlreiche Wettkämpfe könnt ihr auf  Joyn im Eurosport-Livestream kostenlos verfolgen – ohne kostenpflichtiges Abo bei HBO Max.

Einfach Joyn öffnen oder unten auf die Box klicken und mitfiebern, egal ob Biathlon, Skispringen, Eishockey oder Snowboard.

ARD und ZDF zeigen zusätzlich zum Eurosport-Programm ausgewählte Highlights und Medaillenentscheidungen im Free-TV - beide Sender sind ebenfalls kostenlos auf Joyn im Livestream abrufbar.

Olympische Spiele: So reagierten unsere Fahnenträger

Alle weiteren Infos zu Zeitplan, deutschen Medaillenchancen, Stars und Ergebnissen findet ihr auf unserer großen Olympia-2026-Seite auf ran.de. Bleibt dran - die Spiele werden spannend!

