Snowboard (F): Deutsche Fahrerinnen mit guten Chancen aufs Weiterkommen Direkt im ersten Lauf hängt die Tschechin Zuzana Maderova die Messlatte richtig hoch: Mit einer Zeit von 45.38s, die es zu schlagen gilt in den kommenden Läufen hat sie hier schon früh gute Karten in die Ausscheidungsläufe einzuziehen. Auch für die Deutschen Ramona Hofmeister und Cheyenne Loch verlief der Einsatz nach Maß, nach sieben Paarungen haben sie die viert- bzw. fünftbeste Zeit auf ihrer Farbe inne.

Snowboard (F): Auftakt in die Qualifikationsrunde Den Auftakt heute macht der Parallel-Riesenslalom: Mit dem Snowboard gilt es für die Teilnehmer die 32 Tore auf 635m Strecke immer an der jeweils kurzen Stange zu umfahren. Dabei gibt es einen blauen und einen roten Kurs, die nebeneinander verloren. Im direkten Eins-gegen-Eins-Duell geht es von Beginn an im K.o.-Modus los, der Sieger des ersten Duells nimmt die Zeit auf seiner Farbe mit, startet in der nächsten Runde dann auf der anderen Pistenseite.

Auch die zweite Tageshälfte hält viele Entscheidungen bereit Den ganzen Tag über verteilt sind weitere Curling-Spiele, im Vorrundenmodus Jeder gegen Jeden steht das Duo aus Großbritannien schon mit einem Bein im Halbfinale, dahinter ist das Rennen um die vermeintlich verbleibenden Tickets allerdings noch komplett offen. Am Nachmittag steigen dann die Herren im Eisschnelllauf über 5000 Meter mit ins Geschehen ein, dabei ist Team D mit Gabriel Gross, Fridtjof Petzold und Felix May gleich drei Mal vertreten. Neben Medaillenentscheidungen im Rennrodeln bildet dann der Kür-Einzellauf im Teamwettbewerb beim Eiskunstlauf den Abschied eines voll gepackten Tages.

Auftakt in den nächsten vollen Wettkampftag Guten Morgen, es steht der nächste randvolle Olympia-Tag in den Startlöchern: Es stehen heute zahlreiche Medaillenentscheidungen auf dem Plan. Dabei ist der Vormittag vor allem vom Snowboard Parallel-Riesenslalom geprägt: Über die Qualifikation geht es hier im K.o.-Modus weiter bis ins Finale, wo schließlich das Edelmetall vergeben wird. Ein weiteres Highlight dürfte heute die Abfahrt der Frauen in Tofane sein: Mit Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann hat das deutsche Team hier gleich zwei starke Athletinnen am Start, die sich durchaus berechtigte Hoffnungen auf das Podium machen dürfen. Ein Auge gilt es dabei auch auf Altmeisterin Lindsey Vonn zu werfen, die sich auch von einem Kreuzbandriss nicht ausbremsen ließ und dennoch heute um eine Medaille mitfahren will. Abgerundet wird die erste Tageshälfte dann vom Skitahlon über 20km.