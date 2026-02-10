Sturla Holm Lägreid hat nach seiner ersten Olympischen-Einzel-Medaille ein kurioses Interview gegeben und einen Seitensprung geplant im Live-TV zugegeben. Jetzt entschuldigt er sich. Biathlet Sturla Holm Lägreid hatte gerade seine erste Einzelmedaille bei Olympia gewonnen - und klar, Bronze war "groß". Doch sein Jubel-Interview im norwegischen Rundfunk "NRK" nahm plötzlich eine unerwartete Wendung: Lägreid gestand live im TV, dass er seine Freundin betrogen habe. Deutscher Doppelsieg im Eiskanal? Entscheidung bei den Rodel-Damen - der Tag im Liveticker "Vor einem halben Jahr habe ich die Liebe meines Lebens getroffen", sagte der 28-Jährige unter Tränen, "die schönste, tollste Person der Welt. Aber vor drei Monaten habe ich den größten Fehler meines Lebens begangen und war ihr untreu." Der Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison berichtete bewegt, er habe seiner Freundin seine Untreue unmittelbar vor den Winterspielen von Mailand gestanden, sie habe sich daraufhin von ihm getrennt. Die Geschichte ging viral. Lägreid wurde für das Timing und den Ort kritisiert. Mittlerweile entschuldigt er sich.

Lägreid entschuldigt sich für Freundin-Aussage Lägreid zeigt sich reumütig: "Ich war ein bisschen in meiner eigenen Welt". Der 28-Jährige über die kritischen Stimmen zu seiner Aussage direkt nach dem Medaillengewinn: "Ja, das verstehe ich sehr gut, und ich sehe es jetzt selbst im Nachhinein." Rekordweltmeister Johannes Thingnes Bö ging unter anderem mit Lägreid beim heimischen Sender "NRK" ins Gericht. "Er hat falsch gehandelt. Wir haben einen reumütigen Jungen dort stehen sehen, aber leider sind sowohl Ort als auch Zeitpunkt völlig falsch." Das sind die Medaillenchancen der deutschen Stars bei den Winterspielen in Mailand und Cortina

Olympia 2026 - Lägreid-Ex-Freundin reagiert auf Geständnis Bö fuhr mit Landsmann Lägreid im vergangenen Winter noch zusammen und versucht, auch ihn zu erklären: "Bei Sturla sind die Gefühle offen zu sehen. Er kann sie nicht verbergen. Ich glaube, die Gefühle sind einfach aus ihm herausgebrochen."

