Olympische Winterspiele in Italien

Olympia 2026 - Snowboard-Schock! Athlet bricht sich den Hals

  • Veröffentlicht: 11.02.2026
  • 11:12 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Bei einem heftigen Sturz hat sich der australische Snowboarder Cam Bolton den Hals gebrochen. Der Olympia-Traum ist damit vorbei.

von Mike Stiefelhagen

Großer Olympia-Schock!

Snowboard-Veteran Cam Bolton hat sich den Hals gebrochen.

Beim Montag-Training am Livigno Snow Park stürzte der Australier schwer. Bolton vermutete jedoch nichts Schlimmes, klagte tags darauf über "Schmerzen im Nackenbereich".

Die Scans klärten den erfahrenen Snowboardcross-Fahrer auf: zwei Frakturen der Halswirbel. Damit ist Boltons Teilnahme an den Olympischen Spielen beendet.

Halsbruch führt zu Hubschrauber-Einsatz

Nach der Diagnose wurde Bolton umgehend mit einem Hubschrauber nach Mailand gebracht. Im dortigen Krankenhaus wird er seither behandelt. Der 35-Jährige ist bei vollem Bewusstsein, trotz der schweren Verletzung.

Mittlerweile ist auch seine Frau im Krankenhaus. Team-Chef de Mission Alisa Camplin-Warner über ihren Athleten: "Cam wollte seinen Teamkollegen klar machen, was los war, dass es ihm gut ging, dass er in guter Verfassung war und gut versorgt wurde."

Es wäre nach Sotschi (2014), Pyeongchang (2018) und Peking (2022) seine vierte Olympia-Teilnahme gewesen.

Seinen Platz übernimmt Debütant James Johnstone.

