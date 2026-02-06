Olympia 2026 in Mailand und Cortina läuft! Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung. Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange! Täglich kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen in 16 Sportarten mit insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze. Das sind die Medaillenchancen der deutschen Stars bei den Winterspielen in Mailand und Cortina

- Anzeige -

- Anzeige -

Liveticker Olympia heute: Wann stehen Entscheidungen an? 11:30 Uhr: Ski Alpin - Männer Super-G

13:45 Uhr: Nordische Kombination - Männer, 10 Kilometer Langlauf

14:15 Uhr: Biathlon - Frauen 15 Kilometer Einzel

14:15 Uhr: Ski Freestyle - Frauen Buckelpiste

17:00 Uhr: Rodeln - Frauen Doppelsitzer

17:51 Uhr: Rodeln - Männer Doppelsitzer

18:30 Uhr: Eisschnelllauf - Männer 1.000 Meter

19:30 Uhr: Eiskunstlauf - Kür der Paare Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

- Anzeige -

- Anzeige -

Heutige Medaillenchancen Deutschlands Biathletin Franziska Preuß würde bei ihren letzten Olympischen Spielen zu gerne ihre erste Einzelmedaille gewinnen. Eine Chance darauf bekommt sie ab 14:15 Uhr im Einzel über 15 km. Das Rennen ist eine Seltenheit im Weltcup-Kalender, es kommt dabei auf die vier Schießen an: Jeder Fehler wird mit einer Minute bestraft. Auch Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Selina Grotian sind am Start. Nach dem Coup von Max Langenhan bei den Einsitzern wollen die deutschen Rodel-Doppel in Cortina nachlegen. Tobias Wendl und Tobias Arlt, Goldmedaillengewinner von Peking, sind um 17:48 und 19:37 Uhr gefordert, auch Toni Eggert und Florian Müller gehen in den Eiskanal. Bei den Frauen wird es um 17:00 und 18:48 Uhr für Dajana Eitberger und Magdalena Matschina ernst. Zum Abschluss der Speed-Wettbewerbe der Männer steht für die alpinen Skirennläufer der Super-G auf dem Programm. Auf der Stelvio nimmt Weltmeister Marco Odermatt aus der Schweiz seinen dritten Anlauf auf Gold bei den Winterspielen von Mailand und Cortina. In der Abfahrt und im Teamwettbewerb hatte der Super-G-Gesamtführende im Weltcup jeweils seinen Landsleuten den Vortritt lassen müssen. Als DSV-Starter ist Simon Jocher dabei. Start in die Abschiedsvorstellung für die Kombinierer um Olympiasieger Vinzenz Geiger? Vielleicht, denn es ist durchaus möglich, dass der Einzelwettbewerb mit Springen von der Normalschanze zum vorerst letzten Mal bei Winterspielen ausgetragen wird - der Sportart droht für 2030 der Rauswurf aus dem Programm. Geiger, Johannes Rydzek und Julian Schmid gehen um 10:00 Uhr auf die Schanze, die Entscheidung fällt im 10 km Langlauf ab 13:45 Uhr.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Olympia 2026 live: Aktueller Liveticker – alle Highlights heute im Überblick

Das Programm des Vormittags Erneut wird schon früh am Tag Sport getrieben in Italien. Die Nordischen Kombinierer sind bereits am Werk. Auf der Normalschanze in Predazzo findet derzeit der Probedurchgang statt. Ab 10:00 Uhr wird es dann für die Winterzweikämpfer ernst. Knapp vier Stunden später wird über zehn Kilometer geskatet und Edelmetall vergaben. Ferner trainieren die Skeleton-Frauen am Vormittag in der Eisrinne, für die Snowboarderinnen steht die Qualifikation in der Halfpipe auf dem Programm. Und die Freestyle-Skifahrerinnen bestreiten die zweite Qualifikation auf der Buckelpiste. Der erste Medaillensatz steht ab 11:30 Uhr in Bormio beim Super G der Männer auf dem Spiel. Und am Mittag beginnen die Skeleton-Männer mit ihrem Training. Herzlich willkommen Dieser Olympia-Tag startet mit der Nordischen Kombination der Männer und ihrem Springen von der Normalschanze, ehe es bei ihnen dann am Mittag im Lauf über 10 km um die Medaillen geht. Weitere Entscheidungen gibt es heute unter anderem im Super-G der Männer, im Frauen-Biathlon über 15 km sowie im Doppelsitzer im Rodeln. Außerdem startet heute das olympische Eishockey-Turnier der Männer mit den ersten Partien.

- Anzeige -

- Anzeige -

Nur Rang vier: Raimund geht mit Mixed-Team leer aus Überflieger Philipp Raimund hat bei den Olympischen Spielen seinen zweiten Skisprung-Coup verpasst. Keine 24 Stunden nach Einzel-Gold musste sich der Oberstdorfer an der Seite von Selina Freitag, Felix Hoffmann und Agnes Reisch im Mixed-Team nach einem Krimi mit Rang vier begnügen. Gold ging wie 2022 an Slowenien vor Norwegen und Japan. Das deutsche Quartett kam nach zwei Durchgängen auf 1032,8 Punkte, zum Podest fehlten umgerechnet nur 60 Zentimeter. Auch im zweiten Mixed-Wettkampf der Olympiageschichte ging Deutschland somit leer aus, vor vier Jahren hatte eine Disqualifikation von Katharina Schmid alle Träume zerstört. Nicht zu schlagen waren die neuen Olympiasieger Domen und Nika Prevc, Anze Lanisek und Nika Vodan (1069,2), die vom ersten bis zum letzten Durchgang in Führung lagen. Die fast 5000 Zuschauer an der Normalschanze, darunter erneut viele Deutsche sowie die nicht nominierten Andreas Wellinger und Fahnenträgerin Schmid als Edelfans, sahen einen von Beginn an spannenden Wettkampf. Schon nach dem ersten Durchgang lag das DSV-Team auf Rang vier, am Ende reichte es nicht zum erhofften Platz auf dem Podium. Erneut in guter Form war Schlussspringer Raimund, der 26-Jährige flog auf 98,0 und 102,5 m. Noch besser war aber Hoffmann (100,5 und 102,5 m), auch Reisch (95,5 und 96,0 m) überzeugte. Luft nach oben hatte dagegen die schon im Einzel leer ausgegangene Freitag, die mit mehr Anlauf auf 91,5 und 98,5 m kam. Für die Skispringer steht nun der Wechsel auf die Großschanze an. Raimund und Co. bieten sich dort mit dem Einzel am Samstag und dem Super-Team am Montag noch zwei Chancen. Die Frauen ermitteln am Sonntag erstmals eine Olympiasiegerin vom großen Bakken, für die siebenmalige Weltmeisterin Schmid wird dies der letzte große Wettkampf ihrer Karriere.

Rodlerin Taubitz holt drittes deutsches Gold Rennrodlerin Julia Taubitz hat dem deutschen Team bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo die dritte Goldmedaille beschert. Zwei Tage nach dem Coup von Max Langenhan im Männer-Wettbewerb setzte sich die 29-Jährige aus dem Erzgebirge nach vier Läufen im Cortina Sliding Centre durch und feierte ihren ersten Olympiasieg. Silber gewann die Lettin Elina Bota, Bronze ging an Ashley Farquharson (USA). Taubitz' Teamkollegin Merle Fräbel, zur Wettkampfhalbzeit noch mit Siegchancen, fiel durch einen verpatzten dritten Lauf weit zurück.

- Anzeige -

- Anzeige -

Emma Aicher holt die nächste Medaille! Emma Aicher hat dem DSV nach ihrer Silbermedaille in der Abfahrt das nächste Edelmetall beschert. Gemeinsam mit Kira Weidle-Winkelmann landete das deutsche Duo auf Platz 2. Olympiasiegerinnen auf der Tofane in Cortina d'Ampezzo wurden überraschend die Österreicherinnen Ariane Rädler und Katharina Huber. Auf dem Bronze-Rang landete ein US-Duo: Jacqueline Wiles und Paula Moltzan. Die Top-Favoritinnen Mikaela Shiffrin und Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson landeten übberaschend nur auf Platz 4.

Biathlon: Botn wird Olympiasieger Biathlet Philipp Nawrath hat beim Einzelrennen über 20 km die erhoffte Medaille knapp verpasst. Der 32-Jährige belegte beim Olympiasieg des Norwegers Johan-Olav Botn nach einem Schießfehler den starken fünften Platz. David Zobel (2 Fehler), Lucas Fratzscher (2) und Philipp Horn (6) belegten die Ränge 21, 23 und 40. Botn triumphierte nach fehlerfreier Schießleistung vor dem Franzosen Eric Perrot (1/+11,7 Sekunden) und seinem Teamkollegen Sturla Holm Lägreid (1/+48,3). Vor Nawrath (1/1:31,5 Minuten) kam der überraschend starke Olli Hiidensalo aus Finnland (0/1:29,7) ins Ziel. Nach Bronze in der Mixed-Staffel hatte sich das deutsche Team im ersten Einzelrennen der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina eine weitere Medaille erhofft.

- Anzeige -

Erste Medaillen für Deutschland Skirennläuferin Emma Aicher hat am Sonntag die erste Medaille für die deutsche Mannschaft gewonnen. Bei der Abfahrt der Frauen belegte die 22-Jährige Platz zwei hinter Weltmeisterin Breezy Johnson aus den USA. Lindsey Vonn (USA) stürzte bereits nach 13 Fahrsekunden nach einer tückischen Welle, blieb schreiend im Schnee liegen und musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Bronze ging an die Italienerin Sofia Goggia. Auch die deutsche Biathlon-Mixed-Staffel schaffte es später am Sonntag auf das Podest. Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß landeten hinter Frankreich und Italien auf Platz drei. Hofmeister verpasst Snowboard-Medaille Bei den Rodlern hat sich Max Langenhan Gold am Sonntagabend im Einsitzer gesichert. Hinter ihm landete der Österreicher Jonas Müller. Felix Loch war hingegen schon nach den ersten beiden der vier Läufe ohne Medaillen-Chance. Der sensationelle Olympiasieg von Skispringer Philipp Raimund auf der Normalschanze berührte ganz Deutschland. Mit einem letzten mächtigen Satz sprang Raimund auf das Siegerpodest und schmetterte dann aus voller Kehle die deutsche Nationalhymne in den Nachthimmel über Predazzo.

- Anzeige -

Olympische Winterspiele live und kostenlos auf Joyn streamen Zahlreiche Wettkämpfe könnt ihr auf Joyn im Eurosport-Livestream kostenlos verfolgen – ohne kostenpflichtiges Abo bei HBO Max. Einfach Joyn öffnen oder unten auf die Box klicken und mitfiebern, egal ob Biathlon, Skispringen, Eishockey oder Snowboard. ARD und ZDF zeigen zusätzlich zum Eurosport-Programm ausgewählte Highlights und Medaillenentscheidungen im Free-TV - beide Sender sind ebenfalls kostenlos auf Joyn im Livestream abrufbar.

- Anzeige -

Video: Olympische Spiele: So reagierten unsere Fahnenträger