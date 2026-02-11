Biathlet Sturla Holm Lägreid hat bei Olympia 2026 mit einem Seitensprung-Geständnis für Aufsehen gesorgt. Nun spricht seine Ex-Freundin.

Die Ex-Freundin des norwegischen Biathleten Sturla Holm Laegreid hat wenig Verständnis für dessen aufsehenerregenden Liebesschwur bei den Olympischen Spielen. "Das ist schwer zu verzeihen", sagte die Frau der norwegischen Tageszeitung Verdens Gang über die Untreue des Bronzemedaillengewinners, "selbst nach einer Liebeserklärung vor der ganzen Welt".

Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen

Lägreid hatte nach dem Einzel in Antholz am Dienstag live im Fernsehen unter Tränen von seinem Seitensprung berichtet. Diesen habe er der Frau, die anonym bleiben will, erst vor einer Woche gestanden, woraufhin sie ihn verlassen habe. Lägreid sprach reuig von der "Liebe meines Lebens", die er zurückgewinnen wolle.

Inzwischen hat sich Lägreid entschuldigt - auch bei seinen Biathlon-Kollegen, dessen sportliche Leistung vom Liebesdrama überstrahlt wurde.