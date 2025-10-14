Bahnrad-WM 2025 in Chile heute live: Zeitplan, deutsche Starter und im Joyn-Livestream

Die Bahnrad-WM steht in den Startlöchern. Vom 22. bis 26. Oktober kämpfen die schnellsten Athleten in Santiago de Chile um Edelmetall. ran liefert alle wichtigen Informationen. Während die Saison für die Stars der Straßenradsport-Szene langsam am ausklingen ist, steht für die Bahnrad-Profis das Highlight des Jahres noch bevor. Bei der Bahnrad-WM in Santiago de Chile ertobt vom 22. bis 26. Oktober der Kampf um Gold, Silber und Bronze. Die Bahnrad-WM 2025 heute live ab 10:00 Uhr kostenlos auf Joyn Traditionell erfolgreich auf Medaillenjagd sind auch die deutschen Sportler, die auch in Chile wieder unter guten Vorzeichen an den Start gehen werden. Mit Emma Hinze fehlt allerdings auch eine mehrmalige Medaillengewinnerin bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften.

Die 28-Jährige erwartet gemeinsam mit Maximilian Levy, ebenfalls eine bekannte Bahnrad-Größe, ein Kind. Dafür sollen nun andere in die Bresche springen. ran liefert die wichtigsten Informationen zur Bahnrad-WM im Überblick.

Bahnrad-WM 2025 heute live: Wo werden die Titelkämpfe im TV gezeigt? Die Bahnrad WM wird von Eurosport live im Free-TV übertragen.

Bahnrad-WM 2025 heute live: Wo gibt es einen kostenlosen Livestream? Der Eurosport-Livestream zur Bahnrad-WM 2025 ist kostenlos auf Joyn abrufbar. Auf Discovery+ und DAZN ist dieser ebenfalls zu finden, jedoch ist hierfür ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Die Bahnrad-WM 2025 live und kostenlos auf Joyn

Bahnrad-WM 2025 heute live: Der Terminplan Insgesamt werden bei der WM 2025 22 Medaillenentscheidungen ausgefahren. Mittwoch, 22. Oktober: Scratch (M/F), Teamsprint (F) Donnerstag, 23. Oktober: Mannschaftsverfolgung (M/F), Ausscheidungsfahren (F), Mannschaftsverfolgung (M), Keirin (M), Scratch (M) Freitag, 24. Oktober: Sprint (F), Omnium (F), Einerverfolgung (M), Zeitfahren (M), Punktefahren (M) Samstag, 25. Oktober: Zeitfahren (F), Einerverfolgung (F) , Zweier-Mannschaftsfahren (F), Omnium (M) Sonntag, 26. Oktober: Punktefahren (F), Keirin (F), Sprint (M), Zweier-Mannschaftsfahren (M), Ausscheidungsfahren (M)

Bahnrad-WM 2025 heute live: Das deutsche Aufgebot Frauen Kurzzeit: Lea Sophie Friedrich, Pauline Grabosch, Alessa-Catriona Pröpster Männer Kurzzeit: Maximilian Dörnbach, Henric Hackmann, Nik Schröter, Luca Spiegel Frauen Ausdauer: Franziska Brauße, Messane Bräutigam, Lisa Klein, Mieke Kröger, Lena Charlotte Reißner, Laura Süßemilch, Lea Lin Teutenberg Männer Ausdauer: Moritz Augenstein, Moritz Binder, Benjamin Boos, Max-David Briese, Felix Groß, Ben Felix Jochum, Roger Kluge

