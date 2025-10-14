Anzeige
Bahnrad-WM 2025 live und kostenlos auf joyn

Bahnrad-WM 2025 in Chile: Zeitplan, Wettbewerbe, deutsche Starter und Übertragung im Joyn-Livestream - Alle Infos

  • Aktualisiert: 16.10.2025
  • 08:46 Uhr
  • ran.de
Der deutsche Bahnrad-Vierer
Der deutsche Bahnrad-Vierer© AFP/SID/THOMAS SAMSON

Die Bahnrad-WM steht in den Startlöchern. Vom 22. bis 26. Oktober kämpfen die schnellsten Athleten in Santiago de Chile um Edelmetall. ran liefert alle wichtigen Informationen.

Während die Saison für die Stars der Straßenradsport-Szene langsam am ausklingen ist, steht für die Bahnrad-Profis das Highlight des Jahres noch bevor. Bei der Bahnrad-WM in Santiago de Chile ertobt vom 22. bis 26. Oktober der Kampf um Gold, Silber und Bronze.

Traditionell erfolgreich auf Medaillenjagd sind auch die deutschen Sportler, die auch in Chile wieder unter guten Vorzeichen an den Start gehen werden. Mit Emma Hinze fehlt allerdings auch eine mehrmalige Medaillengewinnerin bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften.

Anzeige
Anzeige
Der deutsche Bahnrad-Vierer

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Die Bahnrad-WM 2025 live auf Joyn

Die Bahnrad-WM 2025 live und kostenlos auf Joyn streamen.

Anzeige

Die 28-Jährige erwartet gemeinsam mit Maximilian Levy, ebenfalls eine bekannte Bahnrad-Größe, ein Kind. Dafür sollen nun andere in die Bresche springen.

ran liefert die wichtigsten Informationen zur Bahnrad-WM im Überblick.

Anzeige

Bahnrad-WM 2025: Wo werden die Titelkämpfe im TV gezeigt?

Die Bahnrad WM wird von Eurosport live im Free-TV übertragen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Bahnrad-WM 2025: Wo gibt es einen kostenlosen Livestream?

Der Eurosport-Livestream zur Bahnrad-WM 2025 ist kostenlos auf Joyn abrufbar. Auf Discovery+ und DAZN ist dieser ebenfalls zu finden, jedoch ist hierfür ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Bahnrad-WM 2025: Der Terminplan

Insgesamt werden bei der WM 2025 22 Medaillenentscheidungen ausgefahren.

Mittwoch, 22. Oktober: Scratch (M/F), Teamsprint (F)

Donnerstag, 23. Oktober: Mannschaftsverfolgung (M/F), Ausscheidungsfahren (F), Mannschaftsverfolgung (M), Keirin (M), Scratch (M)

Freitag, 24. Oktober: Sprint (F), Omnium (F), Einerverfolgung (M), Zeitfahren (M), Punktefahren (M)

Samstag, 25. Oktober: Zeitfahren (F), Einerverfolgung (F) , Zweier-Mannschaftsfahren (F), Omnium (M)

Sonntag, 26. Oktober: Punktefahren (F), Keirin (F), Sprint (M), Zweier-Mannschaftsfahren (M), Ausscheidungsfahren (M)

Anzeige

Bahnrad-WM 2025: Das deutsche Aufgebot

Frauen Kurzzeit: Lea Sophie Friedrich, Pauline Grabosch, Alessa-Catriona Pröpster

Männer Kurzzeit: Maximilian Dörnbach, Henric Hackmann, Nik Schröter, Luca Spiegel

Frauen Ausdauer: Franziska Brauße, Messane Bräutigam,  Lisa Klein, Mieke Kröger,  Lena Charlotte Reißner, Laura Süßemilch, Lea Lin Teutenberg

Männer Ausdauer: Moritz Augenstein, Moritz Binder, Benjamin Boos, Max-David Briese, Felix Groß, Ben Felix Jochum, Roger Kluge

Anzeige

Bahnrad-WM 2025: Die deutschen Medaillenhoffnungen

Pauline Grabosch:

Grabosch gewann bei den Olympischen Spielen 2024 die Bronzemedaille im Teamsprint und ist eine der endschnellsten Athletinnen in Europa.

Lisa Klein:

Die 29-Jährige gewann 2021 olympisches Gold in der Mannschaftsverfolgung und hat einige Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften gesammelt.

Lea Sophie Friedrich:

Friedrich konnte bei Olympischen Spielen bereits drei Medaillen gewinnen (zweimal Teamsprint, einmal Sprint). Auch auf WM-Ebene sammelte die erst 25-Jährige schon einige Medaillen.

Mieke Kröger:

Kröger gehörte ebenfalls dem Team an, das 2021 olympisches Gold in der Mannschaftsverfolgung gewann und zählt zu den erfahrensten Athletinnen im Feld. Regelmäßig sammelt die 32-Jährige Medaillen bei Großereignissen.

Felix Groß:

Der mehrfache Deutsche Meister und U23-Weltmeister im Punktefahren zählte lange als ganz großes Talent, tat sich dann aber etwas schwerer. Vor einem Jahr gewann er jedoch seine erste WM-Medaille.

Tobias Buck-Gramcko:

Der Youngster im Team konnte im Jahr 2023 seine erste Einzel-Medaille bei Europameisterschaften holen und scheint für noch größere Leistungen bestimmt zu sein.

Maximilian Dörnbach:

Der 29-Jährige konnte bei Europameisterschaften bereits zwei Einzelmedaillen gewinnen. Auf WM-Ebene wartet er noch auf Edelmetall.

Mehr News und Videos

NFL-Check: So wird das Oldie-Duell Joe Flacco vs. Aaron Rodgers!

  • Video
  • 07:15 Min
  • Ab 0

Dopingfall: Deutscher Bob-Star Friedrich muss Gesamt-Weltcup abgeben!

  • Video
  • 01:07 Min
  • Ab 0

DFB-Team: Urlaub in Cancun? Torwarttrikot-Leak schockiert Fans

  • Video
  • 01:45 Min
  • Ab 0

DFB-Team: David Raum wird frech und kontert Reporter

  • Video
  • 06:10 Min
  • Ab 0

Abwehrchef und Flügelflitzer: Diese Bayern-Stars können ablösefrei gehen

  • Video
  • 01:25 Min
  • Ab 0

Odell Beckham Jr.: "Die Giants schickten mich zum Sterben nach Cleveland"

  • Video
  • 01:37 Min
  • Ab 0
Lipowitz-Team bekommt Verstärkung aus den eigenen Reihen
News

Red Bull-Bora-hansgrohe: Lipowitz-Team befördert Rad-Talente

  • 15.10.2025
  • 17:43 Uhr

NFL: Shedeur Sanders? Bruder legt Fans böse herein

  • Video
  • 01:29 Min
  • Ab 0

Bayern-Star und SGE-Juwel werden teuer: Die Marktwert-Gewinner

  • Video
  • 02:07 Min
  • Ab 0
Förstemann und Ulbricht jubeln bei den Spielen in Paris
News

Para Rad: Deutsches Team ohne Förstemann und Ulbricht zur WM

  • 15.10.2025
  • 13:05 Uhr