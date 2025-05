Ex-Radprofi Jan Ullrich bei Radunfall von Auto angefahren und verletzt

Schock für Jan Ullrich. Der einstige Radprofi wurde beim Radfahren angefahren.

Der frühere Radprofi Jan Ullrich ist bei einem Unfall am Freitag verletzt worden. Das berichtete "Eurosport".

Nach Angaben des Managements des früheren Tour-de-France-Siegers erlitt Ullrich einen Schlüsselbeinbruch, Prellungen und Hautabschürfungen. Ein Auto habe dem 51-Jährigen beim Training auf dem Rad unweit seines Wohnorts die Vorfahrt genommen, hieß es in dem Bericht bei "eurosport.de".

Ullrich müsse aufgrund des Unfalls seine geplanten Auftritte in der Eurosport-Sendung Velo Club absagen. Am Samstag und Sonntag sollte er in der Live-Show nach den Etappen des Giro d'Italia als Experte auftreten. Am Freitagabend befand sich Ullrich zunächst noch im Krankenhaus.