Zwischen Florian Lipowitz und dem Traumziel Paris liegen bei seiner Debüt-Tour noch drei schwere Prüfungen. Die Chance auf das Podest und das Weiße Trikot ist groß.

Florian Lipowitz schlurfte im sommerlichen Schlabberlook durch das Teamhotel und genoss inmitten dieses riesigen Hamsterrades namens Tour de France einen Hauch von Urlaubsstimmung: Eine lockere Trainingsfahrt am Mittelmeer mit Aussicht auf Kaffee und Kuchen, etwas Massage.

"Und dann landet gleich noch auch meine Freundin und kommt her", freute sich der neue deutsche Radsport-Star. Hat schon was, so ein Ruhetag!

Allerdings wird die Ruhe nicht lange vorhalten: Sechs Etappen trennen Lipowitz noch von Paris, drei knüppelharte Tage in den Bergen, angefangen mit dem Mont Ventoux am Dienstag, liegen zwischen dem Tour-Debütanten und dem erträumten Doppel-Coup.

Geht alles gut, steht der Gesamtdritte am Sonntag als erster Deutscher seit Andreas Klöden 2006 auf dem Podium und beendet die Tour wie zuletzt Jan Ullrich vor 27 Jahren als bester Jungprofi.

"Ich hoffe, ich kann mich heute noch einmal gut erholen", sagte Lipowitz am Montag: "Die nächsten Etappen habe ich mir noch gar nicht so genau angeschaut. Denn dann überwiegt schnell der Respekt die Vorfreude, und es kann ins Negative kippen. Ich will mir hier so wenig Druck wie möglich machen und weiter Tag für Tag nehmen."