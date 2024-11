Remco Evenepoel ist einer der absoluten Rad-Superstars. Um ihn von seinem aktuellen Team loszueisen, legte Red Bull-Bora-hansgrohe ein unfassbares Angebot vor.

Wer, wenn nicht Red Bull? Nachdem kürzlich bekannt wurde, dass der Red-Bull-Konzern offenbar darüber nachdenke, sein zweifelhaftes Fußballimperium mit der Übernahme des FC Turin auszubauen, wirft der Energy-Drink-Hersteller auch im Radsport mit Geld um sich.

Aktuell steht der Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel bei Soudal Quick-Step unter Vertrag. Das hätte sich im Sommer allerdings ändern können, nachdem Team Red Bull-Bora-hansgrohe dem Belgier einen absoluten Mega-Vertrag vorgelegt hatte, um ihn von einem Wechsel zu überzeugen.

Radsport-Experte Michel Wuyts enthüllte in der belgischen Zeitung "Het Laatste Nieuws" nun die Details des potenziellen Mega-Wechsels. Offenbar war das neue Arbeitspapier schon unterschriftsreif, Evenepoel hätte ein Jahresgehalt von zehn Millionen Euro und drei "Helfer" plus Teammanager Klaas Lodewyck eingeheimst. Damit wäre der 24-Jährige mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der bestverdienende Radprofi der Welt geworden.

Letztlich torpedierte Quick-Step-Teamchef Patrick Lefevere einen Abgang von Evenepoel. Der Belgier erhielt keine Freigabe, stattdessen soll er seinen bis 2026 gültigen Vertrag erfüllen. Im gleichen Atemzug wurde sein Gehalt auf fünf Millionen Euro aufgebessert.