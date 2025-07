Am Sonntag steht die 21. Etappe der Tour de France an - Hier geht es zum Liveticker!

Seit Klöden vor 19 Jahren stand kein Deutscher mehr auf dem Podium. Bester Jungprofi aus Deutschland war zuletzt Jan Ullrich 1998 gewesen. Als Klöden in der Dopingära 2006 auf Platz zwei fuhr, war Lipowitz fünf Jahre alt - und verschwendete damals noch keinen Gedanken an eine Karriere im Radsport. Biathlet wollte er werden, doch auf dem Weg in die Weltspitze stoppte ihn ein Kreuzbandriss, den er 2019 beim Kitesurfen erlitt.

"Ich hätte niemals damit gerechnet, überhaupt um das Podium mitfahren zu können", sagte Lipowitz. Platz drei in der Gesamtwertung beim wichtigsten Radrennen der Welt, dazu das Weiße Trikot für den besten Nachwuchsfahrer: Schon beim Aufbruch am Sonntag von Mantes-la-Ville nach Paris gehörte Lipowitz zu den gefeierten Helden der Tour.

Tour de France 2025 live: Wo läuft die Rundfahrt im TV und Live-Stream?

Die Tour de France wird im Free-TV auf Eurosport und in der ARD live übertragen. Beide Sender zeigen alle 21 Etappen. Eurosport ist in aller Regel von Beginn an auf Sendung, während die ARD in etwa die letzten drei Stunden jeder Etappe einfängt.

Tour de France 2025: Live und kostenlos auf Joyn streamen

Alle Etappen der Tour werden auch im kostenlosen Livestream auf Joyn gezeigt. Hier können sowohl die Übertragungen der ARD als auch die von Eurosport gestreamt werden.

Zudem läuft der Stream unter "sportschau.de" und in der ARD-Mediathek.