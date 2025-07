Während Philipsen die erste Etappe in Lille im Massensprint gewann und damit ins Gelbe Trikot schlüpfte, wurde Lipowitz wie sein Red-Bull-Kapitän an einer Windkante abgehängt.

Schnelle und hektische Etappe von Anfang an

Von Beginn an war es eine hektische Etappe. Jonas Rutsch, Teamkollege des frischgebackenen deutschen Meisters Georg Zimmermann bei Intermarché-Wanty, gehörte zur Ausreißergruppe des Tages, die sich unmittelbar nach dem scharfen Start vor den Toren von Lille gebildet hatte.

Dort hatten sich zuvor um 13.10 Uhr 184 Fahrer aus 23 Mannschaften auf den Weg nach Paris gemacht, wo die Tour am 27. Juli nach 21 Etappen und 3338,8 km enden wird. Zehn deutsche Profis gehören zum Peloton, zwei mehr als im Vorjahr. Hunderttausende Fans feierten den ersten Tour-Auftakt in Frankreich seit vier Jahren - an die Atmosphäre des rauschenden Grand Depart in Dänemark 2022 reichte die Stimmung freilich nicht heran.

Das Ausreißer-Quintett, zu dem neben Rutsch vier Franzosen gehörten, fand aber beim Feld keine Gnade. Knapp zweieinhalb Minuten gönnten die Verfolger der Spitzengruppe, die Teams der Sprinter wollten mit der Aussicht auf das Gelbe Trikot kein Risiko eingehen.