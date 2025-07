Tour de France: Simon Geschke im Interview – deutsche Tour-Hoffnung? "Seine Zeit wird kommen"

Aber die Sponsoren zahlen das Geld, für die ist die Tour die größte Plattform, was Aufmerksamkeit und Umsatz-Denken angeht. Das System im Radsport ist so, dass die Sponsoren etwas für ihr Investment haben wollen und die Teams stehen unter Druck und damit auch die Fahrer. Bei der Tour ist es am extremsten. Ein Sponsor ist schon zufrieden, wenn die Tour gut läuft, da ist der Rest des Jahres fast egal. Aber den meisten Druck macht man sich trotzdem selbst. Man will möglichst viel erreichen, weil man nur ein paar gute Jahre hat. Das ist bei der Tour ein Riesentrubel um einen, wenn man einer der großen Fahrer ist. Damit muss man lernen umzugehen, wenn man ein guter Profi sein will.

Geschke: Ja, bin ich auf jeden Fall. Man will immer das Beste aus einem rausholen. Der Körper ist leider nicht mit einem Tempomat oder so etwas ausgestattet. Da ist der Druck schon groß. Selbst wenn man gut trainiert hat, weiß man nie, wo man steht. Man kann gute und schlechte Tage haben. Da macht man sich in der ganzen Vorbereitung Gedanken und im Rennen selbst sowieso. Ich war ein Fahrer, auf dem selten der Druck von der Mannschaft gelastet hat, von daher konnte ich damit ganz gut umgehen. Man muss sich eine gewisse Leichtigkeit bewahren.

Geschke: Man kann ihn vielleicht taktisch ausspielen. Visma hat ein super Team mit Simon Yates, Matteo Jorgenson, Sepp Kuss und sie haben ihn schon mal geschlagen. Ich erinnere mich an die Etappe (2022, Anm. d. Red.), wo sie ihn abwechselnd attackiert haben, um ihn aus der Reserve zu locken. Sowas könnte ich mir wieder vorstellen, dass sie versuchen, mit mehreren Fahrern in der Gesamtwertung zu bleiben. Dadurch könnten sie ihn angreifbar machen, weil er mehr Attacken mitgehen muss und Jonas Vingegaard dann im richtigen Moment einen drüber setzt. Das kann funktionieren, weil Pogacar ein sehr impulsiver Rennfahrer ist, der gerne attackiert. Aber da muss wirklich alles passen, so wie Pogacar jetzt drauf ist. Auch UAE hat ein sehr starkes Team, deshalb kann ich es mir nur schwer vorstellen. Überraschen würde es mich trotzdem nicht.

Geschke: Eigentlich nicht. Die Gravel-Etappe letztes Jahr fand ich auch nicht so schön. Der Schotter war schon sehr lose, weil es so trocken war. Das war, als ob man im Sandkasten fährt. Ich habe aber nichts per se gegen Gravel-Etappen oder Pflaster-Etappen. Man muss es nicht jedes Jahr machen, aber es gehört ein bisschen mit dazu. Der Radsport ist sehr vielschichtig. Ich glaube, da gibt es größere Sicherheitsaspekte beim Streckendesign. Da denke ich an Engstellen im Finale oder wenn die Strecke nicht richtig abgesichert ist.

Geschke: Ich glaube, Georg braucht gar nicht mehr so viele Tipps, der ist ja schon lange mit dabei. Georg hat den Luxus, dass er in einem Team fährt, das keinen erklärten Gesamtwertungsfahrer hat. Da wird er viele Freiheiten haben. Ich würde mich freuen und für mich ist er immer einer der Kandidaten, der eine Etappe gewinnen kann, weil er einfach stark und clever ist. Das hat man bei der Deutschen Meisterschaft auch gesehen. Als Tipp würde ich ihm mitgeben, sich nicht unbedingt eine Etappe rauszusuchen, sondern aus dem Bauch heraus zu fahren und im richtigen Moment zuzuschlagen. Da würde ich an seiner Stelle in der ersten Woche die Beine stillhalten und dann die zweite und dritte Woche Vollgas fahren.

Für Florian kann trotzdem die Chance kommen, wenn in der ersten Woche alles gut läuft. Vielleicht kriegt er dann grünes Licht vom Team, auf Gesamtwertung zu fahren. Aber ich würde mich darauf nicht versteifen. Vielleicht bekommt er in der zweiten oder dritten Woche auch die Chance auf Ausreißersiege, falls Roglic nicht um das Gelbe Trikot fährt. Da ist er definitiv stark genug für. Das würde ich ihm gönnen. Bei so einem jungen Fahrer würde ich aber sagen: Erstmal gut durchkommen, Erfahrung sammeln und probieren, es zu genießen. Er ist ein sehr starker Fahrer, seine Zeit wird auf jeden Fall noch kommen. Vielleicht schon dieses Jahr. Bei seiner Entwicklung weiß man das nie.

Geschke: Die Zukunft sieht bei ihm sehr gut aus. Ihn an als Helfer an den Start gehen zu lassen, ist eine sehr gute Entscheidung, um ihm auch ein bisschen den Druck zu nehmen. Es ist seine erste Tour, da wird er den Radsport nochmal ganz anders kennenlernen. Für ihn wird es die Devise sein, dass er erstmal nicht unnötig Zeit verliert, sodass er ein kleiner Joker ist. Wenn er in der ersten Woche keine Zeit verliert, umso besser, wenn es doch irgendwie blöd läuft, dann ist Primoz Roglic der verdiente Kapitän, einer der größten Fahrer seiner Zeit.

Radsport in Deutschland: "In erster Linie fehlt die Nachwuchsarbeit"

ran: Der Radsport hat in Deutschland in den letzten Jahren wieder an Popularität gewonnen. Was muss aus Ihrer Sicht passieren, dass man perspektivisch mit den großen Nationen noch mehr mithalten kann?

Geschke: In erster Linie fehlt Deutschland die Nachwuchsarbeit. Mehr Rennen wären ebenfalls wünschenswert. Ich weiß aber natürlich auch, dass es nirgendwo so schwer ist wie in Deutschland, ein Radrennen zu organisieren, was schade ist. In Deutschland ist nur die Tour de France ein großes Rennen, während es in anderen Ländern auch Rennen wie Mailand-Sanremo gibt. In Belgien gibt es die Klassiker und das gibt es in Deutschland alles nicht. Es ist schön, dass es die Deutschland-Tour wieder gibt, aber es sind insgesamt doch sehr wenige Rennen. Es fehlt an der Plattform. Mit wenigen Rennen ist es auch schwer, Sponsoren an Land zu ziehen oder doch mal ein gutes Zweitliga-Team aufzubauen für die Fahrer, die noch nicht ganz so weit sind, um einen Worldtour-Vertrag zu bekommen. Radsport als Breitensport ist in Deutschland ja sehr populär, es gibt viele Hobbyfahrer und ambitionierte Amateure, aber dazwischen kommt lange nichts. Da fehlt es an grundlegender Basis.

ran: Woran liegt das?

Geschke: Es ist schwer, das zu organisieren, weil es in Deutschland sehr teuer ist und mit sehr vielen Auflagen verbunden ist, Straßen müssen gesperrt werden. Das passt vielen Leuten dann nicht. Aber der Radsport kommt halt zu den Leuten. Das ist ja auch das Schöne. Man kann gratis an die Strecke kommen und sich das angucken und das ist etwas Exklusives, was der Radsport bietet. Das ist in Deutschland aber noch nicht so angekommen, dass das eigentlich ganz viele Möglichkeiten bietet, auch für Sponsoren. Für die könnte es gerade im Vergleich zum Fußball beispielsweise eine günstige und lohnenswerte Investition sein.

ran: Vielen Dank für das Gespräch!