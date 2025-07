Tour de France 2024: 21. Etappe heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Jonas Vingegaard konnte die Tour zuletzt zweimal in Folge gewinnen und gilt auch in diesem Jahr wieder zu den Favoriten auf den Titel.

Tour de France 2024 heute live: Welche Etappe steht am Sonntag (21. Juli) an?

Tour de France 2024: Wann und wo findet der Radsport-Klassiker statt?

Die Tour de France 2024 beginnt am 29. Juni 2024 in Florenz, Italien, und endet am 21. Juli 2024 in Nizza, Frankreich. Über 21 Etappen hinweg werden die besten Radfahrer der Welt um den begehrten Titel kämpfen.