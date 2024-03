Anzeige

Klassenerhalt gesichert, jetzt folgt die Zugabe: Die deutsche Nationalmannschaft will das zweite Turnier der Rugby Europe Championships auf dem fünften Rang abschließen.

Im entscheidenden Platzierungsspiel trifft das Team von Bundestrainer Mark Kuhlmann am Sonntag (14:45 Uhr auf ProSieben MAXX, Joyns und im ran-Stream) in Paris erneut auf die Niederlande - gegen den Nachbarn hatte die DRV-Auswahl in der Gruppenphase deutlich mit 13:39 verloren.

"Das war in der Vorrunde sicher keine gute Leistung von uns gegen die Niederlande, und die Mannschaft will es jetzt besser machen", sagte Kuhlmann vor der Begegnung in der französischen Hauptstadt: "Ich denke aber, dass wir die großen Erwartungen von außen ein wenig bremsen müssen. Die Niederlande waren uns damals deutlich überlegen und haben ja auch weiterhin diesen wichtigen Erfahrungsvorsprung."