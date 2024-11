Rugby Autumn Series 2024: Australien schlägt England - Argentinier fegen über Italien

Die englische Rugby-Nationalmannschaft hat im Rahmen der Autumn Nations Series 2024 auch das zweite Spiel gegen Australien verloren. Argentinien und Frankreich siegten hingegen souverän.

Die englische Rugby-Nationalmannschaft hat am zweiten Wochenende der Autumn Nations Series 2024 die zweite Niederlage hinnehmen müssen. Vor 82.000 Zuschauern in Twickenham unterlag England mit 37:42 gegen Australien. Dabei starteten die Engländer gut in die Partie, führten nach 20 Minuten bereits mit 15:3

Angeführt von Noah Lolesio kamen die Australier aber noch vor der Pause zurück, drehte die Partie in eine 20:18-Halbzeitführung. Nach der Pause ging es dann ähnlich turbulent weiter, denn auch Australien war nicht in der Lage, die Führung zu halten. In der 67. Minute sorgte Marcus Smith für die zwischenzeitliche 30:28-Führung Englands.

Es blieb weiterhin spannend bis zur allerletzten Szene im Spiel, die Australien den Sieg brachte. Max Jorgensen sprintete allen davon und besorgte so das 40:37 der Australier, danach verwandelte Ben Donaldson zum 42:37-Endstand. Bereits zum Auftakt der Autumn Nations Series 2024 unterlagen die Engländer den Neuseeländern mit 22:24.