Anzeige

Südafrikas Bongi Mbonambi soll Englands Tom Curry im Halbfinale der Rugby-WM rassistisch beleidigt haben. Sollte der Hakler der Springboks für schuldig befunden werden, könnte er das Finale gegen Neuseeland (Sa., 20:15 Uhr live auf ProSieben MAXX, Joyn und auf ran.de) verpassen.

Südafrikas Hakler Bongi Mbonambi droht womöglich eine Sperre für das Finale der Rugby-WM gegen Neuseeland (Sa., 20:15 Uhr live auf ProSieben MAXX, Joyn und auf ran.de).

Denn Englands Flügelstürmer Tom Curry behauptet, von Mbonambi während der 15:16-Niederlage im Halbfinale am Samstag rassistisch beleidigt worden zu sein.

In der 23. Minute wendete sich Curry an Schiedsrichter Ben O'Keeffe und fragte diesen, was er tun solle, wenn Südafrikas Hakler ihn als "white cunt" (weiße F****) bezeichnet habe.

Über das Mikrofon des Schiedsrichters war Currys Frage zu hören, die Beleidigung allerdings nicht. "Nichts. Ich kümmere mich darum", antwortete der Schiedsrichter, wobei nicht ganz klar wurde, ob er sich direkt auf Currys Anliegen bezog.