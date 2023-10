Anzeige

Titelverteidiger Südafrika hat das Finale der Rugby-WM in Frankreich erreicht. In der Neuauflage des Endspiels von 2019 gelang den "Springboks" eine spektakuläre Aufholjagd gegen England.

Von Chris Lugert

Titelverteidiger Südafrika hat das Finale der Rugby-WM in Frankreich erreicht und greift nach einem spektakulären Halbfinal-Thriller nach dem vierten Titelgewinn.

In der Neuauflage des Endspiels von 2019 setzten sich die "Springboks" am Samstagabend im Stade de France von Saint-Denis vor den Toren von Paris nach einer späten Aufholjagd gegen Vizeweltmeister England mit 16:15 (6:12) durch. Damit verpassten die Briten die Revanche für die deutliche 12:32-Niederlage von Yokohama.

Im diesjährigen Finale um den Webb Ellis Cup am kommenden Samstag (21:00 Uhr live auf ProSieben MAXX, Joyn und auf ran.de) trifft Südafrika im Duell der Rekordweltmeister auf den ebenfalls dreimaligen Champion Neuseeland. Die "All Blacks" hatten das erste Halbfinale am Freitag zu einer klaren Angelegenheit gemacht und Argentinien mit 44:6 deklassiert.

Neuseeland und Südafrika stehen sich zum zweiten Mal nach 1995 in einem WM-Finale gegenüber, damals behielten die Südafrikaner beim Heimspiel in Johannesburg und vor den Augen von Staatspräsident Nelson Mandela die Oberhand.

Die Engländer hingegen müssen sich mit dem Spiel um Platz drei gegen die Argentinier begnügen, das bereits am Freitag (21:00 Uhr live auf ProSieben MAXX, Joyn und auf ran.de) über die Bühne geht.