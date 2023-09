Rugby-WM: Namibias Le Roux Malan nach Horror-Verletzung operiert

Anzeige

Le Roux Malan ist nach seiner schweren Verletzung bei der Rugby-Weltmeisterschaft in Frankreich operiert worden, wie der namibische Rugby-Verband mitteilte.

Der 24-Jährige war in der ersten Halbzeit der 3:71-Niederlage gegen Neuseeland weggerutscht und hatte sich das Sprunggelenk im rechten Fuß gebrochen und ausgekugelt.

Mit einer Sauerstoff-Maske auf dem Gesicht war der Center der New England Free Jacks aus dem Stadion gefahren worden, bevor die Partie schließlich fortgesetzt wurde.

Der namibische Rugby-Verband hat am Sonntag ein Update zu dem schwer-verletzten Le Roux Malan gegeben.

Namibias Head Coach Allister Coetzee sagte: "Er hat eine Fraktur und eine Luxation, deswegen ist es ziemlich schwer für ihn. Laut dem Arzt hatte er eine sehr erfolgreiche Operation."

Der 60-Jährige lobte auch die Reaktion der neuseeländischen Nationalmannschaft, die Malan ein Trikot mit der Nummer zwölf (seiner Rückennummer) und Unterschriften aller "All Blacks" zugeschickt hatte: "Es sagt eine Menge über den Sportsgeist bei dieser Weltmeisterschaft aus. Es ist eine tolle Geste von den 'All Blacks'. Es zeigt, dass man nicht nur vom Ethos, der Kultur und den Werten des Rugby spricht, sondern sie tatsächlich lebt und fühlt", so der Südafrikaner.

Am Donnerstag, den 21.09, steht Namibia das Duell mit Frankreich, dem Spitzenreiter der Gruppe A, bevor.