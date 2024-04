Altmaier verpasst Achtelfinaleinzug in Barcelona

Anzeige

Tennisprofi Daniel Altmaier hat beim ATP-Turnier in Barcelona das Achtelfinale verpasst. Der 25-Jährige aus Kempen unterlag am Mittwoch dem Franzosen Arthur Fils im Zweitrunden-Match mit 4:6, 6:1, 1:6. Altmaier, der zuletzt auf Weltranglistenplatz 66 zurückgefallen ist, wartet in dieser Saison noch auf ein Topresultat.

Der Davis-Cup-Spieler war als einziger deutscher Profi in Barcelona an den Start gegangen. Alexander Zverev und Co. schlagen aktuell beim "Heimspiel" in München auf.