Vor dem Finale der BMW Open 2025 zogen die Organisatoren eine positive Bilanz für das ATP-Turnier in München.

Veranstalter und Organisatoren haben am letzten Tag des ATP-Turniers in München eine äußerst positive Bilanz gezogen. Im ersten Jahr als Veranstaltung der 500er-Kategorie kamen 70.000 Zuschauer auf die Anlage des MTTC Iphitos am Rande des Englischen Gartens. Der temporäre neue Centre Court mit seinen mehr als 6000 Plätzen war dabei inklusive der Qualifikation an den neun Turniertagen durchgehend ausverkauft.

Christian Okon vom Veranstalter MMP sprach vor den beiden Endspielen mit deutscher Beteiligung von einer "unfassbaren Woche". Begünstigt wurde die hervorragende Stimmung auf der Anlage durch das gute Wetter: Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren blieb das Turnier von Regen, Kälte oder gar Schnee verschont, es sei "bei den Fans und auch bei den Spielern sehr gut angekommen", sagte Turnierdirektor Patrik Kühnen.

Nach der Aufwertung in die zweithöchste Turnierkategorie werden die BMW Open, bei denen erstmals ein Preisgeld von 2,5 Millionen Euro verteilt wurde, auch in den beiden kommenden Jahren noch mit einem temporären Centre Court ausgetragen werden. Mit dem Bau eines neuen, mit einem Dach versehenen Hauptstadion wird im kommenden Jahr begonnen. Zum ersten Mal bespielt werden soll die neue Arena 2028. Der Vertrag des MTTC Iphitos mit der ATP läuft über 20 Jahre.