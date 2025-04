Souveräner Auftakt: Alexaner Zverev in Madrid in Runde drei

Der Tennis-Weltranglistenzweite gewann am Freitag sein Auftaktmatch in der zweiten Runde souverän mit 6:2, 6:2 gegen den spanischen Routinier Roberto Bautista Agut. Zverev trifft nun auf dessen Landsmann Alejandro Davidovich Fokina.

Alexander Zverev ist mit einem lockeren Sieg in das ATP-Masters in Madrid gestartet.

Motorsport Im Automobilsport ist der Grand Slam lediglich ein fiktiver Titel. Es handelt sich um den Gewinn des 24-Stunden-Rennens von Le Mans, der Indianapolis 500, des Grand Prix von Monaco in der Formel 1 und einer Monoposto-Meisterschaft. Letztere wird oft ausgeklammert - dann spricht man von der "Triple Crown". Ledglich der Brite Graham Hill fuhr alle vier Titel in seiner Karriere ein.

Golf Mit seinem Titel beim Masters in Augusta krönte Rory McIlroy seine Laufbahn mit dem Karriere-Grand-Slam. Der Nordire gewann bereits die British Open, die US Open und das PGA Championship. Nun reihte er sich mit dem Masters in die Riege der besten Golfer ein. Vor dem 35-Jährigen gelang dieses Kunststück erst fünf Golfern: Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus und Tiger Woods.

Welche Stars feierten bereits den Grand Slam in ihrer Sportart? Rory McIlroy gelang in Augusta das letzte Puzzleteil zum Karriere-Grand-Slam. Der Golfstar gewann das Masters und damit den vierten großen Titel im Golfsport. Diesen Erfolg nimmt ran zum Anlass, um einen Blick auf andere Sportarten zu werfen und zu schauen, wer dort die größten Erfolge feiern konnte.

Rory McIlroy & Co: Welche Stars feierten bereits den Grand Slam in ihrer Sportart?

Auch im zweiten Durchgang gelang Zverev, der in der ersten Runde ein Freilos hatte, ein schnelles Break. Nach 1:10 Stunden verwandelte der 28-Jährige seinen ersten Matchball zum sechsten Sieg nacheinander gegen Bautista Agut.

Das Sandplatz-Turnier in der spanischen Hauptstadt konnte Zverev bisher 2018 und 2021 gewinnen. Im vergangenen Jahr war er im Achtelfinale gescheitert. In diesem führt der Hamburger in Abwesenheit von Jannik Sinner die Setzliste an.

Der Weltranglistenerste kehrt erst zum Masters in Rom Anfang Mai aus seiner dreimonatigen Dopingsperre zurück. Zudem fehlt Titelfavorit Carlos Alcaraz wegen einer Adduktorenverletzung.