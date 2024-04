Ausgewählte Begegnungen des ATP-Turniers , von der ersten Runde bis zum Halbfinale, werden im Livestream auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple - und Android -Store) zu sehen sein.

Mitte April, genauer gesagt vom 13.04 bis zum 21.04., stehen in der bayerischen Landeshauptstadt die BMW Open auf dem Programm.

Zwischen den Australian Open und den French Open gastieren die Stars aus der Tennis -Welt unter anderem auch in München.

Die Tennis-Elite macht Halt in München, die BMW Open stehen auf dem Programm. ran zeigt ausgewählte Matches im Livestream auf ran.de und in der ran-App. Alle Infos zu Übertragung, Terminen, Teilnehmern und Preisgeld.

Aus deutscher Sicht besonders erfreulich: Auch Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer sind in München am Start.

Neben Zverev ist beispielsweise auch Titelverteidiger Holger Rune dabei. Dazu gesellen sich weitere große Namen wie Dominic Thiem, Felix Auger-Aliassime oder Botic van de Zandschulp, der in den vergangenen beiden Jahren jeweils erst im Finale an Rune scheiterte.

BMW Open 2024 heute live: Welche Tennis-Stars spielen in München?

Alex Michelsen (USA) vs. Cristian Garin (CHI)

Taylor Fritz (USA) vs. Alejandro Moro Canas (ESP)

Alexander Zverev (GER) vs. Jurij Rodionov (AUT) - im Livestream auf ran.de, in der ran App und auf Joyn

Rudi Molleker (GER) vs. Jack Draper (GBR) - 6:4, 1:6, 1:6

Die vier Achtelfinal-Spiele finden alle auf dem Centre-Court statt. Gegen 11 Uhr startet der Tag mit der Partie zwischen Rudi Molleker und Jack Draper. Im Anschluss an die Begegnung steigt Alexander Zverev in das Turnier ein.

Von der ersten Turnierrunde bis zum Halbfinale seid ihr auf ran.de und in der ran-App bestens aufgehoben. Dort stellen wir euch jeweils einen Livestream zu den BMW Open parat. Nachfolgend die Streams in der Übersicht.

BMW Open 2024 heute live: Übertragung auf ran.de und in der ran-App

Taro Daniel (JPN) vs. Christopher O'Connell (AUS) 6:3, 6:4

Ivan Gakhov (RUS) vs. Botic van de Zandschulp (NED) 4:6, 6:2, 3:6

Camilo Ugo Carabelli (URY) vs. Daniel Elahi Galan (COL) 6:7 (2:7), 4:6

Jurij Rodionov (AUT) vs. Aleksandar Vukic (AUS) 6:2, 6:3

Marc-Andrea Huesler (CHE) vs. Marco Topo (GER) - 3:6, 6:1, 6:3

Alexander Shevchenko (KAZ) vs. Yannick Hanfmann (GER) - 7:6 (8:6), 3:6, 5:7

Felix Auger Aliassime (CAN) vs. Maximilian Marterer (GER) - 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:6 (7:3)

Cristian Garin (CHI) vs. Dominik Koepfer (GER) - 7:6 (7:3), 6:3

Maxx Hans Rehberg (GER) vs. Alex Michelsen (USA): 6:7 (2:7), 3:6

Francesco Pasaro (ITA) vs. Rudi Molleker (GER): 4:6, 2:6

Dominic Thiem (AUT) vs. Alejandro Moro Canas (ESP) 4:6, 4:6

Vit Kopriva (CZE) vs. Jack Draper (GBR): 1:6, 7:5, 4:6

BMW Open 2024 heute live auf ran.de und in der ran-App: Wie ist der Modus?

Im Einzel treten 28 Stars gegeneinander an. 24 davon sind schon fix, vier werden über die Qualifikation ermittelt. Von den 28 Spielern gehen allerdings nur 24 in der ersten Runde an den Start, vier haben eine Wildcard für das Achtelfinale. Im Doppel stehen sich insgesamt 16 Paare gegenüber.