BMW Open 2024 live: ATP-Turnier in München: Übertragungen des Finals, Spielplan, Ergebnisse

Die Tennis-Elite macht Halt in München, die BMW Open stehen auf dem Programm. ran zeigt ausgewählte Matches im Livestream auf ran.de und in der ran-App. Alle Infos zu Übertragung, Terminen, Teilnehmern und Preisgeld.

Aus deutscher Sicht besonders erfreulich: Auch Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer sind in München am Start.

Neben Zverev ist beispielsweise auch Titelverteidiger Holger Rune dabei. Dazu gesellen sich weitere große Namen wie Dominic Thiem, Felix Auger-Aliassime oder Botic van de Zandschulp, der in den vergangenen beiden Jahren jeweils erst im Finale an Rune scheiterte.

BMW Open 2024 live: Diese Spiele fanden heute statt

Nachdem am Freitag die Viertelfinal-Spiele stattfanden, geht es am Samstag in den Halbfinal-Partien zur Sache. Mit Jan-Lennard Struff hat der letzte verbliebene DTB-Akteur den Einzug in das Finale geschafft. Dort trifft er am Sonntag auf den US-Amerikaner Taylor Fritz.