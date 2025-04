"Spielt wieder gutes Tennis": Becker sieht Zverev auf gutem Weg

Tennis-Legende Boris Becker sieht Alexander Zverev nach dessen Triumph beim ATP-Turnier in München wieder auf dem Weg zur alten Stärke. "Er spielt wieder gutes Tennis, der Turniersieg war enorm wichtig für ihn", sagte Becker am Montag im Rahmen der Laureus World Sports Awards in Madrid: "Ich glaube, dass er wieder in guter Form ist."

Zverev hatte sich am Sonntag im Endspiel in Bayern gegen den US-Amerikaner Ben Shelton durchgesetzt und damit seinen ersten Turniersieg seit Oktober gefeiert. "Ich glaube, dass er dieses harte Viertelfinale gegen (Tallon, d. Red.) Griekspoor gebraucht hat. Im Halbfinale und Finale hat er sagenhaft gespielt", sagte Becker: "Ich bin guter Dinge, dass er in Madrid und Rom gut abschneiden kann."

Die beiden Masters-Turniere sind die letzten Stationen vor den French Open (ab 25. Mai). Im Vorjahr hatte Zverev das Finale gegen den spanischen Superstar Carlos Alcaraz verloren. "Sein großer Traum wird sein, dass er in Paris einen Schritt weiter als letztes Jahr geht", sagte Becker.

Zu einer möglichen Zusammenarbeit mit der deutschen Nummer eins hielt sich Becker bedeckt. "Das ist immer zwischen Sascha und mir. Wir haben eine Privatsphäre, und die halten wir", so der 57-Jährige: "Ich bin eng mit der Familie befreundet. Wir sind im engen Kontakt."