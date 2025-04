Boris Becker mit Lob für Alexander Zverev: "Spielt wieder gutes Tennis"

Alexander Zverev feierte bei den BMW Open in München nach monatelanger Durststrecke wieder einen Titelgewinn. Nun erhält der deutsche Tennis-Star auch von Legende Boris Becker Lob für seine Leistung.

Tennis-Legende Boris Becker sieht Alexander Zverev nach dessen Triumph beim ATP-Turnier in München wieder auf dem Weg zur alten Stärke. "Er spielt wieder gutes Tennis, der Turniersieg war enorm wichtig für ihn", sagte Becker am Montag im Rahmen der Laureus World Sports Awards in Madrid: "Ich glaube, dass er wieder in guter Form ist."

Zverev hatte sich am Sonntag im Endspiel in Bayern gegen den US-Amerikaner Ben Shelton durchgesetzt und damit seinen ersten Turniersieg seit Oktober gefeiert.

"Ich glaube, dass er dieses harte Viertelfinale gegen (Tallon, d. Red.) Griekspoor gebraucht hat. Im Halbfinale und Finale hat er sagenhaft gespielt", sagte Becker: "Ich bin guter Dinge, dass er in Madrid und Rom gut abschneiden kann."