Anzeige
ATP Finals

Tennis: Alexander Zverev schlägt Lieblingsgegner Ben Shelton locker

Deutschland bester Tennisspieler siegt zum Auftakt der ATP-Finals und meldet sich nach der jüngsten Niederlage gegen Jannik Sinner zurück.

Alexander Zverev zeigte die Faust und schrie seine Freude über eine hochkonzentrierte und fast fehlerfreie Leistung heraus.

Der Weltranglistendritte hat sich nach der schmerzhaften Klatsche gegen Jannik Sinner in Paris zum Auftakt der ATP Finals eindrucksvoll zurückgemeldet. Gegen seinen Lieblingsgegner Ben Shelton aus den USA siegte Zverev in Turin mit 6:3, 7:6 (8:6) - auch dank bärenstarker Aufschläge.

"Ich bin geduldig geblieben und habe die Dinge gut gemacht, die ich kontrollieren konnte. Ich bin sehr glücklich über den Sieg", sagte Zverev: "Ich liebe es einfach, hier in Turin zu spielen."

Nach 1:33 Stunden verwandelte Zverev seinen ersten Matchball und beendete damit eine Hochgeschwindigkeitspartie. Er sammelte im richtungsweisenden ersten Match der Vorrunde jede Menge Selbstvertrauen. Im Kampf um den Halbfinaleinzug ist Zverev in der Vierergruppe, in der auch Sinner spielt, nun voll auf Kurs.

Anzeige
Anzeige

Zverev meldet sich nach Niederlage zurück

Noch acht Tage zuvor hatte der Deutsche beim Hallen-Masters in Frankreich einen bedenklichen Eindruck hinterlassen. Wohl auch aufgrund von Schmerzen im Knöchel geriet Zverev beim 0:6, 1:6 gegen den derzeitigen Weltranglistenersten fatal unter die Räder – obwohl sich seine Form in der Endphase einer komplizierten Saison voller Rückschläge zuvor eigentlich stabilisiert hatte.

Mit Shelton wartete nun auf den ersten Blick eine Art hochklassiger Aufbaugegner. Allein 2025 hatte er den Amerikaner dreimal ohne Satzverlust bezwungen. Nach einer Vorab-Zeremonie in der Turiner Arena, die sich nahe an der Grenze zur Übertreibung bewegte, begannen beide Kontrahenten hochkonzentriert beim Aufschlag. In den ersten drei Spielen landete lediglich ein einziger Return im Feld des Gegners.

Anzeige
Anzeige

Zverev wehrt drei Satzbälle ab

Der Knöchel schien Zverev nicht zu hemmen, er machte einen fitten Eindruck - und als Shelton erstmals schwächelte, war er sofort zur Stelle. Zu Null holte sich Zverev Mitte des ersten Durchgangs ein Break. Vorentscheidend: Der einzige Spieler im Teilnehmerfeld, der das Turnier bereits zweimal gewonnen hat (2018, 2021), war auf dem Weg zum Satzgewinn nach gerade einmal 28 Minuten nicht mehr aufzuhalten.

Im zweiten Durchgang blieb es ein Match der kurzen Ballwechsel. Zverev agierte weiter mutig, er ging in den richtigen Momenten in die Offensive und produzierte kaum Fehler. Kleinigkeiten entschieden letztlich den Tiebreak, in dem Zverev drei Satzbälle abwehrte.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Alcaraz siegt souverän

Zuvor hatte Mitfavorit Carlos Alcaraz auf der Jagd nach seinem Premierentitel beim Treffen der Jahresbesten nichts anbrennen lassen. Trotz kürzerer Schwächephasen besiegte er Außenseiter Alex de Minaur aus Australien souverän mit 7:6 (7:5), 6:2. Das deutsche Spitzen-Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz hingegen steht bei seiner Mission Titelverteidigung nach der knappen Auftakt-Niederlage gegen Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spanien/Argentinien) bereits unter Druck.

Für Zverev geht es frühestens am Dienstag weiter. Neben einem weiteren Duell mit Sinner wartet auf den 28-Jährigen auch noch eine Partie gegen Felix Auger-Aliassime.

Den Titel im Blick: Carlos Alcaraz
News

Letztlich ohne Mühe: Alcaraz siegt zum Auftakt

  • 09.11.2025
  • 16:08 Uhr
Krawietz und Pütz wollen in Turin wieder jubeln
News

ATP-Finals: Krawietz/Pütz verlieren zum Auftakt

  • 09.11.2025
  • 13:17 Uhr
Novak Djokovic nach seinem Sieg in Athen
News

Kurz nach Athen-Sieg: Djokovic sagt für ATP Finals ab

  • 08.11.2025
  • 21:21 Uhr
Novak Djokovic vs Yannick Hanfmann - ATP, Tennis Herren 250 tournament ATHENS, GREECE - NOVEMBER 8: Novak Djokovic of Serbia gestures as he celebrates his victory against Lorenzo Musetti (not seen)...
News

Sieg in Athen: Djokovic stellt Fabel-Rekord auf

  • 08.11.2025
  • 19:51 Uhr
Vor den Finals: Zverev (l.) und Shelton (m.) in Turin
News

ATP Finals: Zverev startet am Sonntag gegen Shelton

  • 08.11.2025
  • 10:48 Uhr
Hanfmann im Einsatz
News

Tennis: Hanfmann verpasst Coup gegen Djokovic

  • 07.11.2025
  • 20:34 Uhr
Yannick Hanfmann will unter die Top 100 der Welt
News

Tennis: Hanfmann siegt und fordert Djokovic

  • 06.11.2025
  • 20:49 Uhr
Wiedersehen für Alexander Zverev (l.) und Jannik Sinner
News

ATP Finals: Zverev mit Losglück - und gegen Sinner

  • 06.11.2025
  • 13:21 Uhr
Nick Kyrgios bei seinem bislang letzten Match im März
News

Kyrgios hofft auf Start bei den Australien Open

  • 06.11.2025
  • 06:59 Uhr
Im Viertelfinale: Daniel Altmaier
News

Tennis: Altmaier erreicht erstes Viertelfinale seit Februar

  • 05.11.2025
  • 17:59 Uhr