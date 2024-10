Nach einem vorherigen Erstrunden-Freilos spielt Zverev in China auf der Jagd nach seinem 23. Turniersieg nun entweder gegen den Niederländer Tallon Griekspoor oder den Australier Jordan Thompson um den Einzug ins Achtelfinale.

Beim mit rund 10,3 Millionen Dollar dotierten Masters in Shanghai gewann der Weltranglistendritte sein erstes Spiel auf der ATP-Tour seit den US Open vor Monatsfrist gegen den Italiener Mattia Bellucci trotz offenkundig anhaltender Atemwegsprobleme 6:4, 6:2.

Zverev immer wieder mit gesundheitliche Probemen

Für Zverev, der nach New York während des Laver Cups in Berlin über Fieber und Husten geklagt hatte, begann das Match gegen seinen 98 Positionen tiefer notierten Kontrahenten durchwachsen. Fünf Jahre nach seiner Endspielteilnahme an gleicher Stelle agierte der Rechtshänder zunächst mehrfach unkonzentriert und haderte vereinzelt auch mit Schiedsrichterentscheidungen. Das entscheidende Break für den Gewinn des ersten Satzes schaffte Zverev nach sechs vergebenen Chancen erst im siebten Spiel.

Danach jedoch übernahm der French-Open-Finalist die Kontrolle über das Match. Nach weiteren Breaks zu 1:0- und 4:1-Führungen im zweiten Durchgang verwandelte Zverev seinen ersten Matchball.