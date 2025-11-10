Anzeige
Tennis

Tennis - ATP Finals: Zwei Todesfälle beim Match von Taylor Fritz erschüttern Turnier in Turin

  • Aktualisiert: 11.11.2025
  • 09:24 Uhr
  • SID

Tragischer Tag bei den ATP Finals in Turin. Zwei Männer versterben im Fan-Bereich.

Am Rande des Turniers der acht besten Tennisspieler des Jahres ist es am Montag unabhängig voneinander zu zwei Todesfällen gekommen.

Wie unter anderem die "Gazetta dello Sport" berichtete, handelte es sich bei den beiden verstorbenen Personen um zwei Männer.

Ein 70 Jahre alter Zuschauer sei demnach im Fan-Bereich vor der Halle zusammengebrochen.

Alle Notfallmaßnahmen kamen zu spät

Die zweite Person (78) habe während der Partie von Taylor Fritz und Lorenzo Musetti einen Kollaps auf der Tribüne erlitten.

Das Leben beider konnte trotz schnell eingeleiteter Notfallmaßnahmen nicht gerettet werden.

Vom Veranstalter ATP gab es zunächst keine offizielle Mitteilung bezüglich der Geschehnisse.

Bei dem Spiel zwischen Fritz und Musetti am Montag gewann Fritz mit 6:3, 6:4. Musetti war nur ins Starterfeld gerückt, weil Novak Djokovic seine Teilnahme in Turin abgesagt hatte.

Die ATP Finals der besten Tennisspieler des Jahres finden seit vergangenem Sonntag in der Inalpi Arena im norditalienischen Turin statt.

