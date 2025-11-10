Tennis - ATP Finals: Zwei Todesfälle beim Match von Taylor Fritz erschüttern Turnier in Turin

Tragischer Tag bei den ATP Finals in Turin. Zwei Männer versterben im Fan-Bereich.

Am Rande des Turniers der acht besten Tennisspieler des Jahres ist es am Montag unabhängig voneinander zu zwei Todesfällen gekommen.

Wie unter anderem die "Gazetta dello Sport" berichtete, handelte es sich bei den beiden verstorbenen Personen um zwei Männer.

Ein 70 Jahre alter Zuschauer sei demnach im Fan-Bereich vor der Halle zusammengebrochen.