Kevin Krawietz und Tim Pütz haben die Saison 2024 mit dem Titel bei den ATP Finals gekrönt. Im Endspiel geht es in beiden Sätzen extrem eng zu. Nun wartet direkt die nächste Herausforderung.

Historischer Erfolg in Turin: Kevin Krawietz und Tim Pütz haben als erstes deutsches Tennis-Doppel die ATP Finals - die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft - gewonnen und zum Saisonabschluss für eine dicke Überraschung gesorgt.

Das deutsche Davis-Cup-Duo setzte sich am Sonntag im dramatischen Endspiel von Turin mit 7:6 (7:5), 7:6 (8:6) gegen die Weltranglistenersten Marcelo Arevalo/Mate Pavic (El Salvador/Kroatien) durch und feierte am Ende der zweiten gemeinsamen Saison den ersten ganz großen Titel.

"Es ist einfach unglaublich. Vor zwei Wochen konnte ich nicht einmal laufen", sagte Pütz, der sich gemeinsam mit seinem Partner durch den Finalsieg insgesamt rund 730.000 US-Dollar Preisgeld sicherte. "Ich finde keine Worte. Wir sind stolz auf uns", so Krawietz.

Das deutsche Duo aus Coburg und Frankfurt machte dazu einen Sprung in der Weltrangliste und ist das erste an Position acht gesetzte Doppel, das die Finals gewinnen konnte. Nach dem Triumph in Hamburg im Sommer war es für Krawietz/Pütz der zweite Titel der Saison.