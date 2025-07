Novak Djokovic konnte nach einem harten Kampf in vier Sätzen ins Halbfinale von Wimbledon ziehen. Dort trifft der Routinier auf Top-Favorit Jannik Sinner.

Vor den Augen von Königin Camilla hat Novak Djokovic trotz eines späten Schreckmoments das Halbfinale in Wimbledon erreicht und einen Showdown gegen Jannik Sinner perfekt gemacht. Der Serbe besiegte den Italiener Flavio Cobolli nach 0:1-Satzrückstand mit 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4 und zog als erst zweiter Mann in der Open Era (seit 1968) im Alter von 38 in die Runde der besten vier beim Rasen-Klassiker ein.

Djokovic rutschte dabei bei seinem zweiten Matchball im vierten Satz böse weg, kam nur langsam wieder hoch und dehnte sich. Er wirkte in der Folge nur leicht beeinträchtigt und nutzte schließlich seinen dritten Matchball zum Sieg. "Ich fühle mich frisch", scherzte Djokovic auf Nachfrage: "Das passiert, wenn man auf Rasen spielt."

In seinem 14. Wimbledon-Halbfinale (Bestwert) bekommt es der Grand-Slam-Rekordchampion wie bei den French Open in Paris vor wenigen Wochen mit Sinner zu tun - in Roland Garros war Djokovic gegen den Weltranglistenersten in drei Sätzen weitestgehend chancenlos. Auf Rasen darf er sich trotz durchwachsener Vorstellung gegen Cobolli aber größere Chancen ausrechnen. "Das wird ein tolles Match", sagte Djokovic: "Es bedeutet mir die Welt, dass ich so etwas mit 38 Jahren noch erreiche."