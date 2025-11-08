Novak Djokovic hat seiner beeindruckenden Karriere eine weitere Bestmarke hinzugefügt. Beim ATP-Turnier in Athen wurde er zum ältesten Sieger der Geschichte.

Novak Djokovic hat in Athen triumphiert und sich so zum ältesten Turniersieger in der Geschichte der ATP-Tour gekürt. In einem hochklassigen Finale gewann der 38-Jährige gegen den Italiener Lorenzo Musetti 2:6, 6:3, 7:5.

Mit 38 Jahren und fünf Monaten löste der Serbe den Franzosen Gaël Monfils ab, der bei seinem Sieg in diesem Jahr in Auckland einen Monat jünger war.

Djokovic, der in seiner Wahlheimat Athen den 101. Titel seiner Karriere feierte, wurde von Musetti zunächst vor allem bei dessen Aufschlag gefordert. Im ersten Satz machte ein Break des Italieners zum 2:1 letztlich den Unterschied. Der 23-Jährige ließ sich von den griechischen Fans, die es mit dem Lokalmatador Djokovic hielten, nicht beirren.