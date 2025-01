Australian Open: Alexander Zverev erreicht Finale - Djokovic gibt nach nur einem Satz auf

Überraschung bei den Australian Open. Nach nur einem Satz gibt Novak Djokovic im Duell im Alexander Zverev auf.

Alexander Zverev steht bei den Australian Open kurz vor der Erfüllung seines Karrieretraums.

Zum dritten Mal zog der Weltranglistenzweite ins Endspiel eines Grand-Slam-Turniers ein. Im Halbfinale von Melbourne musste sein Gegner, der Rekord-Turniersieger Novak Djokovic (10 Titel), wegen einer Muskelverletzung nach dem ersten Satz aufgeben, den Zverev 7:6 (7:5) gewonnen hatte.

"Ich bin glücklich, im Finale der Australian Open zu stehen. Ich habe schwere Niederlagen erlebt. Vielleicht ist es Zeit für mich, ein bisschen Glück in einem Grand-Slam-Finale zu haben", sagte Zverev.

Zuvor hatte er Djokovic, der schon im Viertelfinale angeschlagen angetreten war, seine Hochachtung entgegengebracht: "Es gibt niemanden, den ich so sehr respektiere wie Novak."

Der gab die Komplimente zurück: "Ich wünsche Sascha alles Gute. Er verdient seinen ersten Slam. Ich werde ihn anfeuern und hoffe, dass er es hier schaffen kann", sagte der Serbe nach der Partie auf der Pressekonferenz.

Djokovic äußerte sich kurz darauf genauer zu seiner Verletzung. Er habe seit dem Viertelfinale "keinen Ball mehr geschlagen", sagte der Serbe: "Ich habe alles getan, was ich konnte, um den Muskelriss zu managen. Medikamente und die Physioarbeit haben geholfen, aber gegen Ende des ersten Satzes fing ich an, mehr und mehr Schmerzen zu spüren. Es war zu viel für mich", so Djokovic: "Ein unglückliches Ende, aber ich habe es versucht."

Für Zverev, der 2024 im Halbfinale an Daniil Medwedew gescheitert war, ist es das erste Finale in Melbourne. Bei den US Open 2020 und den French Open im vergangenen Jahr hatte sich der Hamburger jeweils in fünf Sätzen geschlagen geben müssen.