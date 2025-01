Australian Open: Alexander Zverev erreicht Finale - Djokovic gibt nach nur einem Satz verletzt auf

Zu den Buhrufen nach Djokovics Aufgabe meinte Zverev: "Was ich sagen möchte, ist: Bitte, Leute, buht einen Spieler nicht aus, wenn er wegen einer Verletzung ausfällt. Ich weiß, dass jeder für Tickets bezahlt hat und ein Fünf-Satz-Match sehen will, aber bitte versteht das: Novak hat für diesen Sport in den letzten 20 Jahren alles gegeben, was er kann."

Djokovic äußerte sich kurz darauf genauer zu seiner Verletzung. Er habe seit dem Viertelfinale "keinen Ball mehr geschlagen", sagte der Serbe: "Ich habe alles getan, was ich konnte, um den Muskelriss zu managen. Medikamente und die Physioarbeit haben geholfen, aber gegen Ende des ersten Satzes fing ich an, mehr und mehr Schmerzen zu spüren. Es war zu viel für mich", so Djokovic: "Ein unglückliches Ende, aber ich habe es versucht."

Für Zverev, der 2024 im Halbfinale an Daniil Medwedew gescheitert war, ist es das erste Finale in Melbourne. Bei den US Open 2020 und den French Open im vergangenen Jahr hatte sich der Hamburger jeweils in fünf Sätzen geschlagen geben müssen.

Am Sonntag wartet nun ein Duell mit dem Titelverteidiger Jannik Sinner aus Italien.

Zverev will der erste deutsche Grand-Slam-Sieger seit Boris Becker 1996 werden. Es ist bereits sein 36. Titel-Anlauf bei einem der vier wichtigsten Tennisturniere. Djokovic hingegen muss nach der Niederlage gegen den Deutschen weiter auf seinen 25. Majortitel und damit den alleinigen geschlechterübergreifenden Rekord warten - er teilt sich die Bestmarke mit der Australierin Margaret Court.