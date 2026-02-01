- Anzeige -
Australian Open

Australian Open: Carlos Alcaraz legt sich mitten im Finale mit Schiri an - kuriose Diskussion um das Stadiondach

  • Veröffentlicht: 01.02.2026
  • 11:43 Uhr
  • ran

Während des Finales der Australian Open zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic kommt es zu kuriosen Szenen. Der Weltranglistenerste beschwert sich über die Schließung des Stadiondachs.

Ärger beim Finale der Australian Open. Während Novak Djokovic die Halle in der Pause beim Stand von 1:1 nach Sätzen verlassen hatte, legte sich Gegner Carlos Alcaraz mit dem Schiedsrichter an.

Der Spanier beschwerte sich darüber, dass die Organisatoren der Australian Open das Dach der Rod Laver Arena (hier im Live-Ticker) fast komplett geschlossen hatten.

Wortreich diskutierte der Weltranglistenerste mit dem Stuhlschiedsrichter, später kam noch ein Verantwortlicher hinzu.

"Er beschwert sich über das fast geschlossene Dach. In der Halle spielt er nicht so gerne", sagte "Eurosport"-Experte Boris Becker. Das Spiel würde sich grundlegend ändern, wenn aus dem Freiluft-Finale plötzlich ein Hallenmatch werden würde.

Australian Open: Alcaraz will unter freiem Himmel spielen

Das Dach war tatsächlich fast geschlossen, obwohl die Temperaturen weder besonders hoch, noch besonders niedrig waren - und es zudem nicht regnete.

Alcaraz bestand deshalb offenbar darauf, unter freiem Himmel zu spielen.

Wenig später gaben ihm die Organisatoren des Grand-Slam-Turniers offensichtlich recht, das Dach wurde weiter geöffnet.

