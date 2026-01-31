Australian Open live auf Joyn
Australian Open Finale live - hier geht es zum kostenlosen Stream - Carlos Alcaraz gewinnt historischen Titel
- Aktualisiert: 01.02.2026
- 12:51 Uhr
- ran.de
Die Tennis-Elite duelliert sich seit dem 18. Januar in Melbourne. Am 1. Februar steht jetzt das Finale der Australian Open an. Dort treffen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic aufeinander. ran hat alle Informationen zum Spiel, Livestream und der Übertragung zusammengeschrieben.
Das erste Tennis-Grand-Slam-Turnier im Jahr 2026 erreicht seinen Höhepunkt. Bei den Frauen steht die Siegerin mit Elena Rybakina bereits fest. Sie setzte sich im Finale gegen die Nummer eins der Weltrangliste, Aryna Sabalenka, durch.
Deutschlands Nummer eins bei den Herren, Alexander Zverev, musste sich im Halbfinale gegen Carlos Alcaraz in einem knappen Kampf geschlagen geben. Nach über fünf Stunden siegte der Spanier in fünf Sätzen und erreichte erstmals das Finale Down Under.
Dort bekommt er es überraschend nicht mit seinem Dauerkonkurrenten Jannik Sinner, sondern mit Altmeister Novak Djokovic zu tun. Der Serbe rang den Titelverteidiger aus Italien überraschend ebenfalls in fünf Sätzen nieder und greift nach seinem elften Titel in Melbourne.
Bislang hat der Rekordsieger jedes seiner zehn Finals bei den Australian Open gewonnen, zuletzt 2023. Im vergangenen Jahr besiegte Djokovic Alcaraz im Viertelfinale in vier Sätzen. Die Gesamt-Bilanz spricht mit 5:4 ebenfalls für den "Djoker".
ran.de zeigt euch alle wichtigen Informationen für das Finale in Down Under.
Übertragung Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic:
- Im TV: Eurosport
- Im Livestream: Joyn, Eurosport Player, DAZN
Finale der Australian Open live: Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic in der Übersicht
- Spiel: Carlos Alcaraz (ESP) vs. Novak Djokovic (SRB)
- Wettbewerb: Australian Open, Finale
- Ort: Rod Laver Arena (Melbourne, Australien)
- Datum: Sonntag, 1. Februar 2026
- Uhrzeit: ab 9:30 Uhr MESZ
Externer Inhalt
Australian Open live: Wann beginnt das Finale zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic?
Das Match Carlos Alcaraz gegen Novak Djokovic wird am Sonntag, den 1. Februar 2026, frühestens um 9:30 Uhr starten.
Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic live: Finale der Australian Open im Free-TV
Der Tennis-Kracher zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic ist im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Das Match wird live bei Eurosport übertragen. Im Anschluss werden Interviews und Analysen gezeigt.
Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic live: Wo gibt es einen kostenlosen Livestream zum Finale der Australian Open 2026?
Kostenpflichtige Livestreams findet ihr beim Eurosport Player, bei Discovery+ und bei DAZN. Alle Matches, die im Free-TV bei Eurosport laufen, könnt ihr auch im kostenfreien Livestream auf Joyn abrufen.
Australian Open 2026 im Liveticker: Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic
Das Final-Match zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic läuft im Live-Ticker bei ran.de.
Australian Open 2026 live: Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic im Free-TV und Livestream
- Spiel: Carlos Alcaraz (ESP)vs. Novak Djokovic (SRB)
- Wettbewerb: Australian Open, Finale
- Ort: Rod Laver Arena (Melbourne, Australien)
- Datum und Uhrzeit: Sonntag, 1. Februar 2026, ab 9:30 Uhr
- Free-TV: Eurosport
- Livestream: Joyn