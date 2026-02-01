Der Spanier Carlos Alcaraz hat die Australian Open 2026 gewonnen. Er setzte sich in vier Sätzen gegen Novak Djokovic durch. Carlos Alcaraz sank ergriffen zu Boden und genoss in der tobenden Rod Laver Arena seinen großen Moment: Der Weltranglistenerste ist zu seinem Premierentitel bei den Australian Open gestürmt und hat seiner Laufbahn im Alter von erst 22 Jahren das fehlende Puzzleteil hinzugefügt. Im historischen Finale von Melbourne rang er den serbischen Rekordsieger Novak Djokovic mit 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 nieder und komplettierte als jüngster Spieler der Geschichte seinen Karriere-Grand-Slam. Alexander Zverev: Der beste "Unvollendete" der Tennis-Geschichte - Kommentar Alcaraz, der nun sieben Majortitel gewonnen hat, löste den bisherigen Rekordhalter Don Budge (USA) ab. Djokovic hingegen verpasste es, ein weiteres großes Kapitel Tennisgeschichte zu schreiben. Er muss auf seinen 25. Grand-Slam-Titel warten und teilt sich die Bestmarke weiterhin mit der Australierin Margaret Court.

Erste Final-Niederlage für Djokovic in Melbourne Alcaraz verwandelte nach einer intensiven Partie und 3:02 Stunden seinen ersten Matchball und feierte den fünften Sieg im zehnten Duell mit Djokovic. Weil der 38-Jährige nach seinem strapaziösen Halbfinale am Freitag nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war, verlor Djokovic im elften Anlauf zum ersten Mal ein Finale bei den Australian Open. Unter genauer Beobachtung von Margaret Court, die spätestens seit Djokovics Husarenstück gegen Jannik Sinner um ihren geteilten Rekord bangen musste, hatten die beiden Kontrahenten die Arena betreten. Alcaraz hatte den Titel in Australien als größtes Ziel in diesem Jahr ausgerufen. "Jeder Schritt mehr, jede Sekunde mehr Leiden, jede Sekunde mehr Kämpfen", sagte er, "ist es immer wert". Den besseren Start erwischte aber sein Gegner. Djokovic zog die Fans auf seine Seite, bei jedem Punkt des Serben wurde es laut. Djokovic, der im Turnierverlauf insgesamt mehr als vier Stunden weniger auf dem Platz verbracht hatte, kniete sich in Alcaraz' zweites Aufschlagspiel hinein und schnappte sich ein schnelles Break.

Alcaraz sorgt für Diskussion um Arena-Dach Der Serbe spielte wie zu seinen besten Zeiten. Alcaraz, der bei seinem fast fünfeinhalb Stunden langen Halbfinale gegen Alexander Zverev (Hamburg) Krämpfe gehabt hatte, wirkte hingegen unentspannt. Er konnte seine peitschende Vorhand nicht gewinnbringend einsetzen.

