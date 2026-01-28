Die Tennis-Elite duelliert sich vom 18. Januar bis 1. Februar 2026 bei den Australian Open in Melbourne. Alexander Zverev hat sich bis ins Halbfinale gekämpft. ran hat alle Informationen zum Spiel, Livestream und zur Übertragung zusammengeschrieben. Alexander Zverev ist weiter auf der Jagd nach seinem ersten Grand-Slam-Titel. Bei den Australian Open trifft der Deutsche im Halbfinale auf Carlos Alcaraz. Australian Open live: Direkt zum kostenlosen Eurosport-Stream auf Joyn

Australian Open - Alexander Zverev: So könnte sein Weg ins Finale aussehen Bereits im vergangenen Jahr hatte Zverev in Melbourne eine gute Leistung gezeigt, als er erst im Finale gegen Jannik Sinner den Kürzeren zog. Nun will der 28-Jährige erneut ins Endspiel.

Mit Carlos Alcaraz wartet jedoch eine Mammutaufgabe auf den gebürtigen Hamburger. Der Spanier verlor bei den diesjährigen Australian Open noch keinen Satz und zeigt sich in bestechender Form. So verfolgt Ihr das Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker.

Australian Open live: Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz in der Übersicht Spiel: Alexander Zverev (GER) vs. Carlos Alcaraz (ESP)

Wettbewerb: Australian Open; Halbfinale

Datum: 30. Januar 2026

Uhrzeit: ca. 04:30 Uhr

Ort: Rod Laver Arena (Melbourne, Australien)

Australian Open live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz? Das Match von Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz wird am Freitag, dem 30. Januar 2026, stattfinden. Das Match ist für ca. 04:30 Uhr angesetzt.

Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz live: Halbfinale der Australian Open im Free-TV Der Tennis-Kracher zwischen Zverev und Alcaraz ist im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Das Match wird live bei Eurosport übertragen. Im Anschluss werden Interviews und Analysen gezeigt.

Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz live: Wo gibt es einen kostenlosen Livestream zu den Australian Open 2026? Kostenpflichtige Livestreams findet ihr beim Eurosport Player, bei Discovery+ und bei DAZN. Alle Matches, die im Free-TV bei Eurosport laufen, könnt ihr auch im kostenfreien Livestream auf Joyn abrufen.

Australian Open 2026 im Liveticker: Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz Das Halbfinal-Match zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz läuft im Liveticker bei ran.de.

