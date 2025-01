Australian Open 2025: Eva Lys erreicht als "Lucky Loser" das Achtelfinale und schreibt Geschichte

Sie gehe da "genauso entspannt rein wie in die anderen Matches", aber dennoch in dem Wissen, "eine megageile Chance" zu haben, hatte Lys vor der Partie gegen Cristian erklärt.

"Ein unglaubliches Match auf sehr hohem Niveau von beiden Spielerinnen. Super von Eva, dass sie es selbst in die Hand genommen hat", sagte Bundestrainer Torben Beltz dem "SID": "Das ist ein Supererfolg. Gegen Iga am Montag wird auf jeden Fall ein Highlight."

2:25 Stunden hatte die Hamburgerin in einer umkämpften Partie zuvor benötigt, ehe sie ihren zweiten Matchball verwandelte. Gegen Swiatek hat die 23-Jährige bislang einmal gespielt - 2022 in Stuttgart war sie in zwei Sätzen ohne Chance.

Als erstem weiblichen "Lucky Loser" in der Historie des Turniers in Melbourne gelang es ihr, ins Achtelfinale einzuziehen.

In der Mittagshitze von Melbourne war Lys im Anschluss jedoch die bessere Spielerin. Während Cristian, die Nummer 82 der Welt, zu hadern begann, wirkte Lys nun locker und schlug deutlich mehr Winner als ihre Gegnerin. Lys war die aktivere Spielerin, krallte sich in den Sätzen zwei und drei jeweils ein frühes Break und marschierte zu ihrem größten Karriereerfolg.

Australian Open: Eva Lys im Achtelfinale gegen Iga Swiatek

Am Montag hatte Lys einen verrückten Tag erlebt. Erst 15 Minuten vor ihrem Erstrundenmatch erfuhr die 23-Jährige, dass sie als "Lucky Loser" überhaupt am Turnier teilnehmen dürfe. Sie spielte anschließend befreit auf und schlug die Lokalmatadorin Kimberly Birrell klar in zwei Sätzen. Danach behielt sie auch im engen Zweitrundenmatch gegen Varvara Gracheva aus Frankreich in drei Sätzen die Oberhand.

Lys' kommende Gegnerin Swiatek zeigte sich am Samstag im Prestigeduell mit der einstigen US-Open-Siegerin Emma Raducanu gnadenlos. "Ich fühle mich großartig, der Ball hört auf mich", sagte die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin aus Polen nach ihrem 6:1, 6:0-Erfolg gegen die überforderte Britin.