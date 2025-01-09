- Anzeige -
Australian Open live auf Joyn

Australian Open 2026 heute Nacht live: Spielplan, TV, Stream und Ticker - Djokovic und Sinner wollen ins Halbfinale

  • Aktualisiert: 28.01.2026
  • 00:25 Uhr
  • ran.de

Die Tennis-Elite duelliert sich vom 18. Januar bis 1. Februar 2026 bei den Australian Open in Melbourne. ran hat Informationen zum ersten Grand Slam des Jahres zusammengetragen.

Die Winterpause ist auch im Tennis vorbei. Mit den Australian Open läuft das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres. Gespielt wird vom 18. Januar bis 1. Februar 2026 in Melbourne.

Im vergangenen Jahr sicherte sich Jannik Sinner den Titel. Der Italiener setzte sich im Finale gegen den Deutschen Alexander Zverev durch.

Bei den Frauen schaffte Madison Keys aus den USA im Finale die Überraschung gegen die Titelverteidigerin Aryna Sabalenka.

Deutsche Fans dürften auch in diesem Jahr erneut auf Zverev blicken. Nach einem durchwachsenen Jahr 2025 soll 2026 endlich der langersehnte erste Grand-Slam-Titel her.



Die Australian Open im kostenlosen Joyn-Stream!

Viele Spiele der Australian Open LIVE im kostenlosen Eurosport-Stream auf Joyn verfolgen!

Wann die einzelnen Runden in Melbourne starten, gegen wen die Deutschen ran müssen, wie ihr die Spiele live im TV oder im Stream verfolgen könnt und um wie viel Geld es am Ende geht, hat ran für euch zusammengefasst.

Australien Open 2026: Besonderheit durch die Temperaturen

Wegen der zu erwartenden Hitze in Melbourne beginnen die Spiele bei den Australian Open eine Stunde früher. In den größeren Arenen finden die Partien bereits ab 10.30 Uhr Ortszeit statt, auf den Außenplätzen wird sogar schon ab 10.00 Uhr gespielt.

In Melbourne werden in den kommenden Tagen bis zu 45 Grad erwartet. In den drei großen Arenen könnten in diesem Fall die Dächer geschlossen werden. Die Veranstalter appellierten an die Zuschauerinnen und Zuschauer, sich auf die hohen Temperaturen einzustellen und viel zu trinken.

Australien Open 2026 live: Wann spielt Alexander Zverev im Halbfinale?

Am Freitag, 30. Januar, kämpft Alexander Zverev um den Einzug ins Finale. Im Halbfinale trifft er auf den Spanier Carlos Alcaraz

  • 30. Januar 2026, Startzeit noch offen: Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz

Das andere Halbfinale setzt sich aus folgenden Partien zusammen:

  • 28. Januar 2026, ca. 04:30 Uhr: Lorenzo Musetti vs. Novak Djokovic
  • 28. Januar 2026; ca. 09:00 Uhr: Ben Shelton vs. Jannik Sinner

Australian Open live: Direkt zum kostenlosen Eurosport-Stream auf Joyn

Australian Open 2026: Alexander Zverev dank Topleistung gegen Learner Tien im Halbfinale

Australian Open 2026 live: Wann finden die einzelnen Runden im Einzel statt?

Australian Open 2026 Spielplan Männer und Spielplan Frauen

  • Quali-Turniere der Männer und Frauen für das Hauptfeld: Beginn 12. Januar
  • 1. Runde: 18.–20. Januar 2026
  • 2. Runde: 21.–22. Januar 2026
  • 3. Runde: 23.–24. Januar 2026
  • Achtelfinale: 25.–26. Januar 2026
  • Viertelfinale: 27.–28. Januar 2026
  • Halbfinale: 29.–30. Januar 2026
  • Damen-Finale & Doppel-Finals: 31. Januar 2026
  • Herren-Finale: 1. Februar 2026
Australian Open
27.01.2026
03:40
Deutschland
Alexander Zverev
A. Zverev
3
6
6
5
6
7
7
USA
Learner Tien
L. Tien
1
3
7
7
1
6
3
27.01.2026
10:25
Spanien
Carlos Alcaraz
C. Alcaraz
3
7
6
6
Australien
Alex de Minaur
A. de Minaur
0
5
2
1
28.01.2026
04:30
Italien
Lorenzo Musetti
L. Musetti
0
Serbien
Novak Djokovic
N. Djokovic
0
28.01.2026
09:00
USA
Ben Shelton
B. Shelton
0
Italien
Jannik Sinner
J. Sinner
0
Australian Open
27.01.2026
01:30
Belarus
Aryna Sabalenka
A. Sabalenka
2
6
6
USA
Iva Jovic
I. Jovic
0
3
0
27.01.2026
09:05
USA
Coco Gauff
C. Gauff
0
1
2
Ukraine
Elina Svitolina
E. Svitolina
2
6
6
28.01.2026
01:30
Kasachstan
Elena Rybakina
E. Rybakina
0
Polen
Iga Świątek
I. Świątek
0
28.01.2026
03:00
USA
Jessica Pegula
J. Pegula
0
USA
Amanda Anisimova
A. Anisimova
0
Australian Open 2026 live: Das sind die deutschen Teilnehmer beim ersten Grand Slam des Jahres

Herren:

  • Alexander Zverev
  • Jan-Lennard Struff
  • Daniel Altmaier
  • Yannick Hanfmann

Herren-Doppel:

  • Kevin Krawietz / Tim Pütz
  • Jakob Schnaitter / Mark Wallner
  • Constantin Frantzen / Zusammen mit dem Niederländer Robin Haase
  • Hendrik Jebens / Zusammen mit dem Taiwaner Ray Ho

Damen:

  • Eva Lys
  • Tatjana Maria
  • Laura Siegemund
  • Ella Seidel

Damen-Doppel:

  • Laura Siegemund / Zusammen mit der US-Amerikanerin Sofia Kenin
  • Tatjana Maria / Zusammen mit der Französin Lois Boisson
  • Eva Lys / Zusammen mit der Niederländerin Suzan Lamens
Australian Open 2026 heute live: Spiele und Ergebnisse der Deutschen

Viertelfinale:

Alexander Zverev vs. Learner Tien (USA) 3:1

Achtelfinale:

Alexander Zverev vs. Francisco Cerúndolo (Argentinien) 3:0

3. Runde:

Männer:

Alexander Zverev vs. Cameron Norrie (Großbritannien) 3:1

2. Runde:

Männer:

Alexander Zverev (Nr. 3) vs. Alexandre Muller 3:1

Yannick Hanfmann vs. Carlos Alcaraz (Spanien) 0:3

Frauen:

Laura Siegemund vs. Maddison Ingils (Australien) 1:2

1. Runde

Männer:

Alexander Zverev (Nr. 3) - Gabriel Diallo (Kanada) 3:1

Daniel Altmaier - Marin Cilic (Kroatien) - 0:3

Jan-Lennard Struff - Vít Kopriva (Tschechien) 2:3

Yannick Hanfmann - Zachary Svadja (USA) 3:1

Frauen:

Eva Lys - Sorana Cirstea (Rumänien) 1:2

Tatjana Maria - Petra Marcinko (Kroatien) - 0:2

Laura Siegemund - Ljudmila Samsonowa (Nr. 18) 2:1

Ella Seidel - Oxana Selechmetjewa - 1:2

Australian Open 2026 heute live: Wer überträgt den Grand Slam im Free-TV und Pay-TV?

Die Rechte für die Übertragung der Australian Open im frei empfangbaren Fernsehen liegen bei Eurosport. Zudem läuft ein Großteil der Matches auch im Pay-TV bei Eurosport 2.

Australian Open 2026 heute live: Wer zeigt das Tennis-Turnier im Livestream?

Kostenpflichtige Livestreams findet ihr beim Eurosport Player, bei Discovery+ und bei DAZN. Alle Matches, die im Free-TV bei Eurosport laufen, könnt ihr auch im kostenfreien Livestream auf Joyn abrufen.

Australian Open 2026 heute live: Wo gibt es Liveticker zum Grand Slam?

Zu ausgewählten Matches findet ihr Liveticker auf ran.de.

Australian Open 2026 heute live im TV und Stream: Wie viel Preisgeld wird ausgeschüttet?

Über alle Wettbewerbe verteilt werden bei den Australian Open 2026 rund 64 Millionen Euro ausgeschüttet. Die Siegerinnen und Sieger des Einzel-Wettbewerbs erhalten für ihren Sieg rund 2,6 Millionen Euro.

Australian Open 2026: Die Spiele hier im kostenlosen Livestream sehen - Übertragung im Free-TV. Und: Australian Open - Alexander Zverev: So könnte sein Weg ins Finale aussehen. Sowie: Tennis-Traumpaar: Monfils und Svitolina - Von Trennung keine Spur

