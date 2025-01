Melbourne: Sabalenka siegt und tanzt auf dem Court

Titelverteidigerin Aryna Sabalenka präsentiert sich bei den Australian Open auch in diesem Jahr früh in guter Form. Die Turnierfavoritin aus Belarus gab sich in der ersten Runde von Melbourne keine Blöße. Im Prestigeduell mit der einstigen US-Open-Siegerin Sloane Stephens (USA) machte sie beim 6:3, 6:2 in 71 Minuten kurzen Prozess.