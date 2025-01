Australian Open - Über fünf Sätze: Casper Ruud müht sich in die zweite Runde

Der Weltranglistensechste Casper Ruud hat sich in die zweite Runde der Australian Open gemüht.

In seiner Auftaktpartie schlug der dreimalige Grand-Slam-Finalist aus Norwegen den stark aufspielenden Spanier Jaume Munar mit 6:3, 1:6, 7:5, 2:6, 6:1. Ruud, der bereits zweimal bei den French Open und einmal bei den US Open das Endspiel erreicht hat, kam in Melbourne noch nie über das Achtelfinale (2021) hinaus.

Der japanische Oldie Kei Nishikori feierte derweil einen emotionalen Comeback-Sieg. Der US-Open-Finalist von 2015 wehrte zwei Matchbälle ab und schlug den Brasilianer Thiago Monteiro mit 4:6, 6:7 (4:7), 7:5, 6:2, 6:3.