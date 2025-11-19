Tennis - Davis Cup Finals 2025 live im Joyn-Stream: Deutschland im Halbfinale gegen Spanien

Bei den Davis Cup Finals 2025 kämpft Deutschland um die Nationenkrone im Tennissport. Für Alexander Zverev und Co. geht es im Halbfinale gegen Spanien. Das Turnier ist live und kostenlos auf Joyn zu sehen.

Alexander Zverev und das deutsche Team wollen beim Davis Cup (18. bis 23 November live auf Joyn) ihre Muskeln zeigen. Im italienischen Bologna spielen acht Länderteams um die Nationenkrone im Tennis.

Der gebürtige Hamburger ist trotz durchwachsener Leistungen in den letzten Monaten der Team-Leader, muss aber auch auf starke Leistungen seiner Kollegen Lennard Struff, Yannick Hanfmann und des Doppels Kevin Krawietz / Tim Pütz hoffen.

Im entscheidenden Doppel nutzten Krawietz/Pütz ihren fünften Matchball im Krimi gegen Andres Molteni und Horacio Zeballos.

Das deutsche Team trifft nach dem Thriller gegen Argentinien auf Spanien und will ins Finale einziehen.

Bei den Spaniern fehlt Superstar Carlos Alcaraz (Muskelödem im Oberschenkel) verletzungsbedingt. Pablo Carreno Busta und Jaume Munar treten für Spanien im Einzel an. Im Doppel setzen die Iberer auf Marcel Granollers und Pedro Martinez.

Das Duell zwischen Deutschland und Spanien findet am Samstag, 22. November, statt und beginnt mit dem ersten Match um 13:00 Uhr.

Deutschland - Spanien: Davis-Cup-Halbfinale hier im kostenlosen Livestream & live im Free-TV