Tennis - Davis Cup Finals 2025 live im Joyn-Stream: Deutschland im Halbfinale gegen Spanien
- Aktualisiert: 21.11.2025
- 15:48 Uhr
Bei den Davis Cup Finals 2025 kämpft Deutschland um die Nationenkrone im Tennissport. Für Alexander Zverev und Co. geht es im Halbfinale gegen Spanien. Das Turnier ist live und kostenlos auf Joyn zu sehen.
Alexander Zverev und das deutsche Team wollen beim Davis Cup (18. bis 23 November live auf Joyn) ihre Muskeln zeigen. Im italienischen Bologna spielen acht Länderteams um die Nationenkrone im Tennis.
Der gebürtige Hamburger ist trotz durchwachsener Leistungen in den letzten Monaten der Team-Leader, muss aber auch auf starke Leistungen seiner Kollegen Lennard Struff, Yannick Hanfmann und des Doppels Kevin Krawietz / Tim Pütz hoffen.
Im entscheidenden Doppel nutzten Krawietz/Pütz ihren fünften Matchball im Krimi gegen Andres Molteni und Horacio Zeballos.
- Die Davis Cup Finals 2025: Halbfinale zwischen Deutschland und Spanien am 22. November ab 13:00 live und kostenlos im Stream auf Joyn
Das deutsche Team trifft nach dem Thriller gegen Argentinien auf Spanien und will ins Finale einziehen.
Bei den Spaniern fehlt Superstar Carlos Alcaraz (Muskelödem im Oberschenkel) verletzungsbedingt. Pablo Carreno Busta und Jaume Munar treten für Spanien im Einzel an. Im Doppel setzen die Iberer auf Marcel Granollers und Pedro Martinez.
Das Duell zwischen Deutschland und Spanien findet am Samstag, 22. November, statt und beginnt mit dem ersten Match um 13:00 Uhr.
Deutschland - Spanien: Davis-Cup-Halbfinale hier im kostenlosen Livestream & live im Free-TV
Davis Cup Finals 2025: Wird das Duell zwischen Deutschland und Spanien heute im TV gezeigt?
Nein. Die Davis Cup Finals 2025 laufen nicht im TV.
Davis Cup Finals 2025: Wo ist Deutschland vs. Spanien im Livestream zu sehen?
Das Duell zwischen Deutschland und Spanien ist wie alle Partien der Davis Cup Finals live und kostenlos im Stream auf Joyn zu sehen.
Davis Cup Finals 2025: Die wichtigsten Infos zum Halbfinale im Überblick
- Datum: 22. November, 13 Uhr
- Duell: Deutschland vs. Spanien (Halbfinale)
- Spielort: Bologna (Italien)
- Livestream: Joyn (ab 13 Uhr)
Davis Cup Finals: Deutschland möchte hoch hinaus
In Abwesenheit von Stars wie Carlos Alcaraz und Jannik Sinner wird dem deutschen Team viel zugetraut. "Das ist eine Riesenchance, die hässlichste Salatschüssel der Welt nach Deutschland zu holen", erklärte Tennis-Ikone Boris Becker. Deutschland habe dank Zverev "eine Bombenmannschaft".
"Ich spiele, weil die Jungs mich gebeten haben. Das Team hat nicht mehr viel Zeit für den Coup. Dann habe ich halt gesagt: Okay, dann spiele ich halt einmal", äußerte sich Zverev selbst vor dem Turnier.
Michael Kohlmann lieferte vor dem ersten Spiel gleich mal eine Kampfansage: "Wir sind hier, um was zu reißen, um Erfolg zu haben", verdeutlichte der DTB-Coach und nimmt vor allem Zverev in die Pflicht. "Es ist ein riesiger Vorteil, einen Brecher wie ihn an Position eins aufstellen zu können", führte er aus.
Davis Cup Finals 2025: Deutschland Ergebnisse im Viertelfinale
- Tomas Martin Etcheverry - Jan-Lennard Struff 7:6, 7:6
- Francisco Cerundolo - Alexander Zverev 4:6, 6:7
- A. Molteni/H. Zeballos - K. Krawietz/T. Pütz 6:4, 4:6, 6:7
Davis Cup Finals 2025: Der Spielplan im Überblick
18. November, 17.00 Uhr: Viertelfinale 1 – Frankreich vs. Belgien (0:2)
19. November, 20.00 Uhr: Viertelfinale 2 – Italien vs. Österreich (2:0)
20. November, 10.00 Uhr: Viertelfinale 3 – Spanien vs. Tschechien (2:1)
20. November, 17.00 Uhr: Viertelfinale 4 – Argentinien vs. Deutschland (1:2)
21. November, 17.00 Uhr: Halbfinale 1 - Italien vs. Belgien
22. November, 13.00 Uhr: Halbfinale 2 - Spanien vs. Deutschland
23. November, 16.00 Uhr: Finale
