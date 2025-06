Titelverteidiger Carlos Alcaraz greift nach seinem zweiten French-Open-Triumph.

Der 22 Jahre alte Spanier profitierte am Freitag im zumindest zwei Sätze lang äußerst spannenden ersten Halbfinale in Paris von der Aufgabe des Italieners Lorenzo Musetti im vierten Satz. Alcaraz, der zu diesem Zeitpunkt 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0 führte, zog damit erneut ins Endspiel am Sonntag (15.00 Uhr) ein.

"Es ist nicht schön, so zu gewinnen. Hoffentlich erholt sich Lorenzo schnell", sagte Alcaraz: "Er ist ein toller Sandspieler, die ersten beiden Sätze waren wirklich hart." Was Musetti fehlte, war zunächst nicht klar.

Im Finale trifft Alcaraz, Nummer zwei im ATP-Ranking, auf den italienischen Weltranglistenersten Jannik Sinner oder den serbischen Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic, die sich am Freitagabend gegenüberstehen. "Das Spiel der beiden werde ich mir nicht entgehen lassen", sagte Alcaraz. Djokovic hatte im Viertelfinale Alexander Zverev besiegt.