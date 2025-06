Nach dem Aus von Alexander Zverev bei den French Open richtet sich nun auch Boris Becker an seinen Landsmann. Die Tennis-Legende hat dabei eine klare Forderung an den Hamburger.

Im Viertelfinale der French Open in Paris scheiterte Alexander Zverev an Novak Djokovic. Grund genug für Boris Becker, um sich mit einer Forderung an seinen Landsmann zu richten. Nach der Enttäuschung um den Hamburger meldetet sich der Eurosport-Experte.

Die Tennis-Legende erklärt: "Irgendwann brauchst du neue Geräusche und ein neues Umfeld. Im Fußball ist das auch so, da bleibt der Trainer im Normalfall auch nicht zehn Jahre bei einem Verein."

Der Tenor des 57-Jährigen ist klar: Zverev braucht einen neuen Trainer.