Die BMW Open in München sind eines der traditionsreichsten Turniere des ATP-Kalenders. Für die Ausgabe im nächsten Jahr haben frühzeitig einige Superstars zugesagt.

Nachdem die BMW Open in München 2025 auf ein ATP 500-Turnier hochgestuft werden, hofften die lokalen Tennis-Fans auf mehr Glanz und Gloria um das traditionsreiche Herrentennis-Turnier beim MTTC Iphitos. Diese Hoffnung hat sich nun mit der jüngsten Mitteilung bestätigt.

Neben dem jedes Jahr in München aufschlagenden Alexander Zverev haben auch der Weltranglistenerste Jannik Sinner und Taylor Fritz, gegen den Zverev zuletzt im Halbfinale der ATP Finals ausschied, ihre Zusage gegeben.

"Ich freue mich sehr, das erste Mal in München zu spielen. Wir sehen uns alle im April", zeigte sich Sinner voller Vorfreude. Mit dem 23-jährigen Südtiroler kommt erstmalig in der mehr als 100-jährigen Geschichte des Turniers eine Nummer eins in die bayerische Landeshauptstadt.

Auch Zverev präsentierte sich das Turnier in München betreffend in Angriffslaune. "Ich kann es kaum erwarten, die deutschen Fans wiederzusehen und freue mich sehr, nach München zurückzukommen für die erste 500er-Edition. Das wird ein aufregendes neues Kapitel", frohlockte der 27-Jährige nach seinem starken Tennis-Jahr inklusive Masters 1000-Titeln in Rom und Paris und French Open-Finale.